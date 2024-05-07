بوتين يؤدي اليمين رئيسا لولاية خامسة ويشترط للحوار مع الغرب

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الثلاثاء- اليمين الدستورية لفترة رئاسية خامسة، مؤكدا أن الحوار مع الغرب ممكن فقط في حال ما سماه "احترام المصالح والمساواة وضمان الأمن للجميع" وذلك في ظل حرب قواته المستمرة في أوكرانيا.

وقال بوتين -في كلمة خلال مراسم تنصيبه في الكرملين عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار الماضي- إن بلاده ستمر بفترة صعبة وإن قيادة روسيا "واجب مقدس" مشيرا إلى أن الأمن هدفه الأعلى، وأنهم سيواصلون العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

من جانب آخر، نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس قد يعلن اليوم عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وسط توقعات بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين للمنصب.

وبموجب الدستور، يجب أن تستقيل الحكومة بداية الولاية الرئاسية الجديدة، مما يتيح لبوتين أن يقدم للبرلمان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

تهديدات

ويأتي تنصيب بوتين اليوم، عقب إعلان وزارة الدفاع أمس أنها أمرت بإجراء مناورات نووية ردا على ما سمته "استفزازات وتهديدات" فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء تدريبات على استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية (القريبة من أوكرانيا) بمشاركة الطيران وقوات البحرية.

من جهتها، انتقدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -اليوم- عزم روسيا إجراء مناورات نووية على الحدود الأوكرانية، واعتبرت أن ذلك "خطاب بعيد عن المسؤولية".