بسبب الوضع في رفح.. الوفد الطبي الكويتي يغادر غزة بالدموع

"خانتنا أعيننا حين فارقنا غزة" كلمات قالها أحد أعضاء الوفد الطبي الكويتي الثاني التابع للجمعية الكويتية للإغاثة بقطاع غزة، أثناء مغادرتهم للقطاع، بعدما أجبروا على ذلك بسبب التحذيرات المصحوبة بالغارات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح.

وبعد أسبوع حافل بالعطاء الإنساني، تفقد الفريق الطبي أوضاع النازحين في الخيام، ومراكز الإيواء. كما قام بإجراء عمليات جراحية دقيقة، لم تجر مثلها منذ فترة في كل من المستشفى الكويتي التخصصي والمستشفى الأوروبي، وتم ذلك بالتعاون مع السلطات الصحية في غزة.

خانتنا أعيننا حين فارقنا غزة

وأدمعت قلوبنا قبل العيون

وأقسى ما نحن فيه هو شعورنا بالخذلان لهم وهم في أحوج ما يكونون 💔

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اللهم انا نستودعك غزة وأهلها

ربنا نعلم أنك أرحم بهم منا ، ربنا أرنا عجائب رحماتك 🙏 pic.twitter.com/V2EtlpGmI4 — د. محمد نبيل الصفي (@Dr_abdoty) May 6, 2024

وتداول رواد منصات التواصل فيديوهات توثق لحظات مؤثرة لمغادرة الوفد الطبي الكويتي قطاع غزة، بالدموع والحزن على مفارقة المصابين والجرحى الذين مازالوا محتاجين للرعاية الطبية.

وقد تأثر مستخدمو منصة إكس بالمشاهد المتداولة، وقال أحدهم "هكذا غادر الوفد الطبي الكويتي مُجبراً.. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على فراق أحبتهم وأهلهم ورفاقهم في غزة".

هكذا غادر الوفد الطبي الكويتي مُجبراً

تولوا وأعينهم تفيض من الدمع.. تفيض من الدمع حزنا على فراق أحبتهم وأهلهم ورفاقهم في غزة

تفيض من الدمع حبا وقلقا وخوفا على من يحبون

فغزة منا ونحن منهم بوركتم وبوركت دموعكم وقلوبكم الطاهرة المخلصة pic.twitter.com/jygszDblXO — أحمد محمد الكندري (@eng_alkandari) May 6, 2024

وشكر مغردون -على المستوى العربي- الوفد الطبي الكويتي الذي دخل القطاع المحاصر، لعلاج مرضى وجرحى العدوان، وغادروها بالدموع والحزن وكانوا يأملون أن تطول فترة الزيارة، لإنقاذ الأرواح البريئة خاصة مع انهيار المنظومة الصحية بالقطاع، وقال أحد المغردين "ما أعظمكم وما أصدق دموعكم.. لقد شرفتمونا.. وكل عربي ومسلم شريف".

ما أعظمكم إخواني الوفد الطبي والاعلامي الكويتي الذي زار غزة

لعلاج المرضى والمصابين .

ما أعظمكم وما أصدق دموعكم

وأنتم تخرجون من #غزة بمشاعر الحزن والألم على المغادرة ..

كتب الله أجركم .. وجعل دموعكم

سترا لكم من النار ..

لقد شرفتمونا .. وكل عربي ومسلم شريف .#فلسطين #رفح pic.twitter.com/MXzQySwXRR — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) May 6, 2024

الأبطال الحقيقيين الذين نفتخر بهم الوفد الطبى الكويتى الذى ذهب مراراً إلى #غزة رغم الحرب والقصف لم يمنعهم من الذهاب لمساعدة المسلمين هناك#شكراً_للكويت #شكراً_للقيادة_السياسية pic.twitter.com/7OSUyB7hm4 — نواف سودي الظفيري (@abo_omar_Q8i) May 6, 2024

ودعا نشطاء آخرون إلى تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني، وأكدوا ضرورة اتحاد العالم العربي من أجل الوقوف في وجه الظلم والاضطهاد، والعمل على تحقيق السلام والعدالة في القطاع الفلسطيني المنكوب.

إن مشاهد #الوفد_الطبي_الكويتي وهو يغادر غzة بالبكاء تذكر جميع الدول بأهمية دعم الشعب الفلsطيني مثلما تساعدهم دولتنا #الكويت بفريقها الطبي فيجب أن نتحد جميعًا للوقوف في وجه الظلم والاضطهاد والعمل نحو تحقيق السلام والعدالة في القطاع 💪🤝🇰🇼🇰🇼@eng_alkandari @Dr_M_Alkandari pic.twitter.com/HkUIuZ76Ea — Rania fhady (@Rania_fhadyy) May 7, 2024

ومن قلب الحدث، شكر النشطاء في غزة أعضاء الوفد الطبي الكويتي الذين غامروا بأرواحهم ونزلوا القطاع لتضميد جراح أهله والتخفيف من معاناتهم.

طبيب كويتي حمل روحه على كفه وخاطر بحياته ونزل إلى غزة ليضمد جراح أهلها، ويطبب آلامهم، فلما اقتحم الاحتلال رفح خرج منها في اللحظات الأخيرة ودموعه على خده تسيل !!

هكذا فلتكن أخوة الإسلام، وهكذا فلتكن النصرة !!

والبعض لا يصبر على مقاطعة وجبة طعام أو مشروب قهوة !! pic.twitter.com/RWJEgAcQwX — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) May 7, 2024

وفي نفس السياق، وجه عمر الثويني (أحد أعضاء الوفد الكويتي) رسالة إلى أهل غزة معبرا عن حزنه لمغادرة القطاع، ومؤكدا صعوبة الأوضاع في رفح التي تختلف عما رآه في زيارته الأولى إلى غزة.

وفي اليوم الـ214 من العدوان الإسرائيلي على غزة، يواصل جيش الاحتلال قصفه المستمر على مناطق بالقطاع المحاصر، وأعلن أن قواته سيطرت "بالكامل" على معبر رفح. ومن جانبها قالت كتائب القسام إنها قصفت -بقذائف هاون من العيار الثقيل- قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح.