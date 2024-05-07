بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إدارته تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح من بقي من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدا أن دعم الولايات المتحدة لتل أبيب ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات.

وظهرت إلى العلن في الفترة الأخيرة خلافات بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب المتواصلة على غزة، خاصة مسألة اجتياح رفح التي كررت واشنطن "علنا" رفضها مرات عدة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق عن مسؤول لم يسمه أن العلاقة بين نتنياهو وبايدن تتجه بسرعة "نحو نقطة اللاعودة"، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سعي واشنطن "لإسقاط" الحكومة الإسرائيلية.

وأكد بايدن -في كلمة له بواشنطن في ذكرى ما يعرف بـ"المحرقة اليهودية" (الهولوكوست)- أن ما وصفها بـ"كراهية اليهود" لا تزال مستمرة حتى الآن، وما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دليل على ذلك، وفق تعبيره.

وأضاف "الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ".

كما أشار إلى أن هناك "صعودا مرعبا" لمعاداة السامية في العالم وأميركا ومواقع التواصل الاجتماعي، داعيا "كل الأميركيين أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان".

تصعيد ميداني

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في غزة، خاصة في رفح جنوبي القطاع، للشهر الثامن على التوالي، رغم إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء أمس الاثنين، قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.

كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة رغم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.