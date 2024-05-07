يديعوت أحرونوت: مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع قضية مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر اليوم الثلاثاء في الإسكندرية شمال مصر.

وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال الذي قُتل في مصر هو صاحب شركة لتصدير الخضار والفواكه ويعمل في مصر منذ أكثر من 9 سنوات، وأنه دخل البلاد بجواز سفر كندي.

بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "رجل الأعمال اليهودي قتل على خلفية قومية على ما يبدو".

في المقابل، قالت وسائل إعلام مصرية إن الشرطة تحقق في ملابسات جريمة قتل رجل أعمال روسي في منطقة سموحة بالإسكندرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين في الإسكندرية بسبب إصرارهم على التقاط صور بعلم إسرائيل.

وفي يونيو/حزيران الماضي قتل شرطي مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يستشهد، بعد أن عبر الحدود إلى صحراء النقب.