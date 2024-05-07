ناشطون: إسرائيل تقطع شريان حياة غزة باحتلالها معبر رفح

تصدر خبر اقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي وإسرائيل، وطرح رواد العالم الافتراضي العرب كثيرا من الأسئلة حول الأوضاع الإنسانية ودخول المساعدات وإخراج الجرحى من وإلى غزة بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح.

وأدانت الخارجية المصرية العمليات العسكرية في مدينة رفح وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، كما حذرت من أن العملية الإسرائيلية في رفح تهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة.

وعلق متابعون على مقاطع دخول الدبابات الإسرائيلية إلى المعبر، بالقول إن "معبر رفح شريان الحياة لغزة، وهو الوحيد لدولة فلسطين وكان عليه (يخضع) لسيادة فلسطينية، دفع شعبنا دمه مقابل الحصول عليها، تم إعادة احتلاله!!".

معبر رفح شريان الحياة لغزة، المعبر الوحيد لدولة فلسطين اللي كان عليه سيادة فلسطينية، دفع شعبنا دم مقابل الحصول عليها، تم إعادة احتلاله !! — أَحْمَد وَائِل حَمْدَان (@AHM3D_HAMDAN) May 7, 2024

وأشار أحد المدونين إلى أن غزة أصبحت رسميا مطوقة بإحكام من كافة الجهات بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح الذي كان يسمح بخروج ودخول بعض المسافرين والمرضى والفرق الطبية، وقد بدأ النزوح من رفح. ولكن النازحين لا يعرفون هذه المرة إلى أين يلجؤون "فالقصف في كل مكان والدمار في كل مكان والحصار من كل مكان لا حدود لهم إلا السماء".

أصبحت غزة رسميا مطوقة بإحكام من كافة الجهات بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الذي كان يسمح بخروج ودخول بعض المسافرين والمرضى والفرق الطبية

وبدأ النزوح من رفح ولا يعرفون إلى أين

القصف في كل مكان والدمار في كل مكان والحصار من كل مكان

لا حدود لهم إلا السماء#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/VcJUX6bSNW — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 7, 2024

وعلق مدون آخر على اقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح بالقول "إن أقوى جيش بالمنطقة هدفه العسكري اقتحام معبر بري يُسافر من خلاله المدنيون من غزة إلى مصر !! هذا جيش مهزوم ويريد تحقيق أي صورة لنصر لتسويقها لجمهوره الداخلي".

أقوى جيش بالمنطقة هدفه العسكري اقتحام معبر بري يُسافر من خلاله المدنيين من غزة إلى مصر !! وهذه مشاهد توثق اقتحام دبابات الاحتلال للمنطقة الفلسطينية من معبر رفح وتنفيذ عمليات تدمير فيه.. هذا جيش مهزوم ويريد تحقيق أي صورة لنصر لتسويقها إلى جمهوره الداخلي..#رفح_تحت_القصف pic.twitter.com/vx6e9DfL3u — Mohammed hamed (@Mohamd_hamed7) May 7, 2024

ووصف مغردون الخطوة الإسرائيلية بالاستعراضية قائلين إنها لا تحقق للاحتلال إلا مزيداً من الفضائح على المستوى الدولي، لكن ما استغربوه هو صمت دول العالم عن هذه الجرائم والانتهاكات.

ولفت ناشطون الانتباه إلى أن اقتحام قوات الاحتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية يقرر ويؤكد مجموعة من الحقائق المهمة: أولها أن إسرائيل خرقت وبشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين مصر (كامب ديفيد 1979) كما خرقت وبشكل واضح أيضا الملحق الأمني الخاص باتفاقية فيلادلفيا 2005 وأخيرا اتفاقية المعابر 2005.

ما يحدث في معبر رفح ومحيطه هو عملية إسرائيلية خطيرة وتصعيد للعدوان باحتلال المنفذ الذي يربط قطاع غزة بمصر والعالم، لا ينبغي التقليل من شأنها ولا اعتبارها حدثاً هامشياً، فالاحتلال ينتهج سلوكاً مخادعاً في هذا الشأن من أجل تثبيت وقائع على الأرض وللأسف هناك من يتساوق معه. — رضوان الأخرس (@rdooan) May 7, 2024

وذكر آخر أن "إسرائيل اقتحمت معبر رفح، المنفذ الوحيد مع مصر. والتقطت الصورة التي تريد ترويجها لجمهورها المتعطش للدم" مشيرا إلى أن هناك مشاهد صعبة للغاية قادمة من رفح لجثث عدد من الأطفال تحولت إلى أشلاء، جراء قصف إسرائيلي أدى لمسح عائلات كاملة من السجل المدني، فضلا عن الاستهدافات المباشرة لمنازل المدنيين.

اسرائيل اقتحمت معبر رفح ، المنفذ الوحيد مع مصر والتقطت الصورة التي تريدها لترويجها لجمهورها المتعطش للدم.

هناك مشاهد صعبة للغاية لجثث الاطفال اشلاء قادمة من مدينة رفح لا استطيع نشرها، عائلات كاملة من أطفال والاباء تمسح من السجل المدني ، جثث للشهداء في الشوارع والأراضي الزراعية… pic.twitter.com/JJdjQmL7OH — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 7, 2024

وقد توقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل، من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.