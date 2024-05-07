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ناشطون: إسرائيل تقطع شريان حياة غزة باحتلالها معبر رفح

Israeli military operates in the Gazan side of the Rafah Crossing, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in the southern Gaza Strip, in this screengrab taken from a handout video released on May 7, 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
الجيش الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني (رويترز)
7/5/2024

تصدر خبر اقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي وإسرائيل، وطرح رواد العالم الافتراضي العرب كثيرا من الأسئلة حول الأوضاع الإنسانية ودخول المساعدات وإخراج الجرحى من وإلى غزة بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح.

وأدانت الخارجية المصرية العمليات العسكرية في مدينة رفح وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، كما حذرت من أن العملية الإسرائيلية في رفح تهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة.

وعلق متابعون على مقاطع دخول الدبابات الإسرائيلية إلى المعبر، بالقول إن "معبر رفح شريان الحياة لغزة، وهو الوحيد لدولة فلسطين وكان عليه (يخضع) لسيادة فلسطينية، دفع شعبنا دمه مقابل الحصول عليها، تم إعادة احتلاله!!".

وأشار أحد المدونين إلى أن غزة أصبحت رسميا مطوقة بإحكام من كافة الجهات بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح الذي كان يسمح بخروج ودخول بعض المسافرين والمرضى والفرق الطبية، وقد بدأ النزوح من رفح. ولكن النازحين لا يعرفون هذه المرة إلى أين يلجؤون "فالقصف في كل مكان والدمار في كل مكان والحصار من كل مكان لا حدود لهم إلا السماء".

وعلق مدون آخر على اقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح بالقول "إن أقوى جيش بالمنطقة هدفه العسكري اقتحام معبر بري يُسافر من خلاله المدنيون من غزة إلى مصر !! هذا جيش مهزوم ويريد تحقيق أي صورة لنصر لتسويقها لجمهوره الداخلي".

 

ووصف مغردون الخطوة الإسرائيلية بالاستعراضية قائلين إنها لا تحقق للاحتلال إلا مزيداً من الفضائح على المستوى الدولي، لكن ما استغربوه هو صمت دول العالم عن هذه الجرائم والانتهاكات.

ولفت ناشطون الانتباه إلى أن اقتحام قوات الاحتلال معبر رفح من الناحية الفلسطينية يقرر ويؤكد مجموعة من الحقائق المهمة: أولها أن إسرائيل خرقت وبشكل واضح اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين مصر (كامب ديفيد 1979) كما خرقت وبشكل واضح أيضا الملحق الأمني الخاص باتفاقية فيلادلفيا 2005 وأخيرا اتفاقية المعابر 2005.

وذكر آخر أن "إسرائيل اقتحمت معبر رفح، المنفذ الوحيد مع مصر. والتقطت الصورة التي تريد ترويجها لجمهورها المتعطش للدم" مشيرا إلى أن هناك مشاهد صعبة للغاية قادمة من رفح لجثث عدد من الأطفال تحولت إلى أشلاء، جراء قصف إسرائيلي أدى لمسح عائلات كاملة من السجل المدني، فضلا عن الاستهدافات المباشرة لمنازل المدنيين.

وقد توقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل، من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي