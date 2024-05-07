ضجت منصات التواصل في إسرائيل منذ صباح اليوم الثلاثاء بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، إذ سادت حالة من الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي انعكست على منصات التواصل.

وبحسب التفاعلات الإسرائيلية التي رصدتها الجزيرة نت كان هناك حالة من التباين في الآراء حول الهدف من العملية والنتائج التي قد تترتب عليها بالنسبة للمحتجزين لدى حماس وفصائل المقاومة، فهناك من أيدها ووصفها بخطوة الصحيحة، وهناك من وصفها بالمغامرة غير المحسوبة وأنها ستؤثر على حياة المحتجزين في غزة.

وقال المغرد رونيل أداني "أنظروا، أنا لست قائدا عظيما أو أي شيء من هذا القبيل، لكن السيطرة العملياتية على معبر رفح، هذا شيء كان ينبغي علينا القيام به منذ اليوم الأول من عملية التوغل البري؟".

תראו אני לא איזה מצביא דגול או משהו, אבל שליטה מבצעית על מעבר רפיח, זה לא משהו שהיינו צריכים לעשות מדיי וואן של הכניסה הקרקעית? — Ronel Adani (@RonelAdani) May 7, 2024

وردا على ذلك، قال المدون موطي كريستال "العلم الإسرائيلي على معبر رفح، الفجوة بين ارتفاع الهامة الوطنية والغباء الإستراتيجي لم تكن أكبر من أي وقت مضى، الآن نحن مسؤولون بالكامل. عن كل شيء، انتظروا مشاهد الجوع في موسمها الثاني".

דגל ישראל במעבר רפיח.

הפער בין זקפה לאומית לטמטום אסטרטגי מעולם לא היה גדול יותר.

עכשיו אנחנו לגמרי אחראים. על הכל.

חכו לתמונות הרעב, עונה ב'. pic.twitter.com/OCBvu2HiUX — 🇮🇱🎗️Moty Cristal (@MotyCristal) May 7, 2024

وقال المغرد زئيف "إنه لن تتمكن حفنة من الصحفيين ومجموعة صغيرة من المتظاهرين من تركيع بلد بأكمله على ركبتيه وتحديد شكل الحرب، وكيف سيبدو مستقبله الأمني".

קומץ עיתונאים וקבוצת מפגינים קטנה לא יורידו מדינה שלמה על הברכיים ויקבעו לה איך תיראה המלחמה ואיך ייראה העתיד הביטחוני שלה. — זאב קם Zeev Kam (@ZeevKam) May 6, 2024

وعلق المتابع بنيامين بن شلومو على خطوة الجيش الإسرائيلي بالقول إن ما يجري "مغامرة يخوضها بنيامين نتنياهو من أجل عدم دخوله السجن، وكل ذلك على حساب دولة إسرائيل ومواطنيها"، واختتم تدوينته بالقول "أتمنى لجنود الجيش الإسرائيلي أن يعودوا إلى ديارهم سالمين".

אני בנימין נתניהו שגרמתי לבידוד מדיני מודיע כי אם לא תהיה ברירה

נעמוד לבד .

הפחד מכיסה לכלא גורמת לגדל זוג ביצים הכול על חשבון מדינת ישראל ואזרחיה .

מאחל לחיילי צה"ל לחזור הביתה בשלום .

אמן . — בנימין בן שלמה 🇮🇱 (@benybenshlom) May 7, 2024

وأشار المدون ياريف أوبنهايمر إلى أن "هذه المرة الأولى التي يكون هناك انفراج وفرصة لإعادة المخطوفين، ورغم ذلك قام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة رفح عبر عملية عسكرية يرفرف فوقها علم أسود".

أما المغرد سيغي فريدمان، فعلق على العملية قائلا "اقتحام رفح ليس حدثا إستراتيجيا، بل هو حدث تكتيكي هدفه خدمة غرض إستراتيجي. وهو ما لم يحدده المستوى السياسي في رأيي، وهنا المهزلة الكبرى". ويتساءل هل هناك جدوى من تطويق رفح والضغط عليها؟ وعلى افتراض أن هناك إستراتيجية، وهي بالفعل موجودة، ولكن قد تكون هذه الإستراتيجية لإرضاء بن غفير وسموتريتش والحفاظ على الحكومة".

זה לא היה הדיון.

ורפיח היא לא אסטרטגית, היא אירוע טקטי שתכליתו לשרת מטרה אסטרטגית. שלדעתי הדרג המדיני בכלל לא ממש הגדיר ופה הפארסה הגדולה.

אבל האם יש מהות בכיתור רפיח והפעלת לחץ? בהנחה שיש אסטרטגיה, אז ודאי.

אגב, אסטרטגיה יכולה להיות גם לרצות את בנגביר וסמוט ולשמר את הממשלה 🫣 — Sagi Fridman (@SagiFridman) May 7, 2024

وتساءل المغرد نيري يركوني بالقول إذا كانت السيطرة على معبر رفح هي التي ستؤدي الآن إلى الصفقة، فلماذا انتظرنا 6 أشهر..؟ لا تجيبوا.. لأن الإجابات كثيرة… وجميعها صحيحة للأسف وللمفارقة.

אם ההשתלטות על מעבר רפיח היא זו שתביא עכשיו לעסקה – למה חיכינו חצי שנה..? אל תענו.

כי יש הרבה תשובות.

וכולן נכונות.

למרבה הצער והיגון… — Neri Yarkoni (@YarkoniNeri) May 7, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- أنه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.