ضجّت منصات التواصل بخبر قصف المقاومة الفلسطينية حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي، مما تسبب بمقتل 4 جنود بحسب الجيش الإسرائيلي، وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط الصواريخ على موقع الجنود.

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا قالت إنه لاستهداف مقر قيادة الاحتلال وتجمعاته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، برشقة صاروخية من طراز "رجوم"، وهو ما أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم في تدوينه على منصة إكس قائلا: "بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بتسهيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة عبر معبر كرم أبو سالم، يطلق الإرهابيون الصواريخ على المنطقة نفسها".

🚨MOMENTS AGO: Sirens sounding in Kerem Shalom.

While the IDF is facilitating humanitarian aid to the people of Gaza through the Kerem Shalom crossing, terrorists fire rockets into the same area.

Israel remains committed to providing life-saving aid while Hamas remains…

— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2024