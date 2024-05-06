ضجّت منصات التواصل بخبر قصف المقاومة الفلسطينية حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي، مما تسبب بمقتل 4 جنود بحسب الجيش الإسرائيلي، وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط الصواريخ على موقع الجنود.

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا قالت إنه لاستهداف مقر قيادة الاحتلال وتجمعاته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، برشقة صاروخية من طراز "رجوم"، وهو ما أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

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مشهد لحضة يقوط الصاروخ على الجنود داخل الخيمة في معبر كرم ابوسالم . pic.twitter.com/uDGjGdtyM1 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 5, 2024

كتائب القسام تبث صورا تقول إنها لاستهداف مقر قيادة الاحتلال وتجمعاته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، برشقة صاروخية من طراز "رجوم" وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/nBWwh5dldf — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم في تدوينه على منصة إكس قائلا: "بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بتسهيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة عبر معبر كرم أبو سالم، يطلق الإرهابيون الصواريخ على المنطقة نفسها".

🚨MOMENTS AGO: Sirens sounding in Kerem Shalom. While the IDF is facilitating humanitarian aid to the people of Gaza through the Kerem Shalom crossing, terrorists fire rockets into the same area. Israel remains committed to providing life-saving aid while Hamas remains… — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2024

وردا على ادعاء جيش الاحتلال بأن القسام استهدفت معبر كرم أبو سالم قال مغردون إن إسرائيل تدعي وتروج لادعائها أن الموقع الذي تم استهدافه بـ10 صواريخ هو معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي يستخدم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولهذا قامت بإغلاق المعبر.

لكن في الحقيقة ما تم استهدافه هو تجمعات عسكرية إسرائيلية ضخمة من آليات وجنود تستعد لاجتياح رفح وكانت بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأشاروا إلى أن المعبر لم يتم استهدافه ولا إصابته، وأرفقوا بعض المقاطع للحشود الإسرائيلية في الموقع وخريطة أيضا توضح موقع معبر كرم أبو سالم التجاري والنقطة العسكرية التي تم استهدافها من قبل القسام.

مهم جداً ، اسرائيل بدأت بالترويج ان الموقع الذي تم استهدافه بعشرة صواريخ هو معبر كرم ابو سالم ، والذي يستخدم لادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة ، ولهذا قامت باغلاق المعبر الان .

في الحقيقة ماتم استهدافه هي حشودات عسكرية ضخمة من آليات وجنود استعداداً لاجتياح رفح وكانت بالقرب… pic.twitter.com/EapvRHxCoC — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 5, 2024

وتعليقا على عملية موقع كرم أبو سالم أشار مدونون إلى أن العملية امتداد لكمين الزنة والمغراقة، لأنها تمت في موقع عسكري شديد التحصين، ويبعد عن المعبر التجاري أكثر من ٢ كم.

كما أنها تمت استنادا لمعطيات استخباراتية، وعكس ذلك استمراريتُها لوقت أطول من المعتاد في عمليات إطلاق القذائف، مما يعني أن المقاومة كانت تمتلك المعلومة هنا، بحسب مغردين.

عملية كرم أبو سالم اليوم هي امتداد لكمين الزنة و المغراقة، فالعملية تمت في موقع عسكري شديد التحصين، يبعد عن معبر كرم ابو سالم التجاري أكثر من ٢ كم..

الواضح أن العملية تمت استناداً لمعطيات استخباراتية، عكس ذلك استمراريتها لوقت أطول من المعتاد في عمليات إطلاق القذائف ما يعني أن… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 5, 2024

ولفت متابعون الانتباه إلى أن أهم ما في العملية هو المبادرة والمباغته، والذهاب لأبعد مما يتوقع العدو، وهي رسالة للجمهور الإسرائيلي أن المقاومة لا تستجدي، وأن جيشه الغارق في وحل غزة لن يعود إليه، إلا "محمولا قتيلا أو جريحا".

ووصف مغردون ما حدث في عملية كرم أبو سالم بالمذبحة وأن الجيش الإسرائيلي أخفى ما حدث وأظهر للإعلام جزءا بسيطا كي لا يصدم الشارع الإسرائيلي لأن هناك جنودا قتلى أكثر مما أعلن عنه.

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ماحدث في #عملية_كرم_ابوسالم مذبحة..

الجيش الإسرائيلي اخفى ماحدث واظهر للإعلام جزء بسيط حتى لايصدم الشارع الإسرائيلي..

هناك جنود قتلى لم يتم الاعلان عنهم.. ايضا هناك كتائب مرتزقة اوروبيين تعرضت وحداتها لصواريخ مباشرة وأحدثت فيهم مجزرة.. اكثر من 10 قتلى مرتزقة وعشرات… pic.twitter.com/FjLPCXCYOO — روزان قباص ال سالم. يهودية يمنية (@rozangops) May 5, 2024

وتحت عنوان "لا مرحبا بكم في رفح " قال أحد المغردين إنها رسالة قوية من كتائب القسام إلى الاحتلال الإسرائيلي أرسلتها بشكل عملي على الأرض بقصف معبر كرم أبو سالم واختيار دقيق جدا في ظل تهديد إسرائيل بدخول رفح وجاء الرد فورا من رجال المقاومة الباسلة بقصف تحشدات العدو من أفراد ومعدات.

تحت عنوان " لا مرحبا بكم في رفح "

رسالة قوية من #كتائب_القسام الى #العدو_الصهيوني

ارسلته بشكل عملي على الأرض بقصف معبر كرم ابو سالم

واختيار دقيق جدا في ظل تهديد #الصهاينة بدخول #رفح

وجاء الرد فورا من رجال المقاومة الباسلة

بقصف تحشدات العدو من افراد ومعدات.

والحمد لله رب العالمين. pic.twitter.com/R8WqpvKo3Z — أصلِي مِن الأصليَيَن (@Asliyyin) May 5, 2024

وقال معلقون إن الجميل في العملية هي طريقه إدارة المعركة من قبل المقاومة، خاصة مع انسحاب جل الفرق العسكرية للاحتلال وما تزال المقاومة محتفظة بقوتها البشرية وتعمل من خلال تحقيق ضربات نوعيه لا تحتاج عادة للالتحام المباشر كما كان في السابق. هذا التنويع يعطي المقاومة نفسا طويلا جدا للاستمرار والصمود مهما تمادى الاحتلال وكابر في هذه الحرب، على حد قول معلقين.

وعلق آخرون قائلين: "أيها الإسرائيليون هل تأكدتم بعد مقتل جنودكم أن نتنياهو يكذب عليكم فهو الا يستطيع حماية جنوده من ضربات المقاومة الباسلة فكيف يعدكم بتحرير أسراكم بدخول رفح وقد أعدت له المقاومة مفاجآت لا يتوقعها".

ماذا حدث في موقع "كرم أبو سالم". 🔴 على مدار اكثر من شهر كانت كتائب العدو تتجمع (في موقع كرم أبو سالم) أمام منطقة رفح استعدادا لغزوها.

👈 مدرعات بإعداد كبيرة وقوات نظامية ومدفعية وغيرها من القوات التي ضمت اعداد كبيرة من جنود المشاة.

👈 والمقاومة تركت تماما ودون اي هجوم هذه… pic.twitter.com/PCW5uJSDDf — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) May 5, 2024

وقال الإعلام الإسرائيلي إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي"، واعترف الجيش الإسرائيلي مساء أمس بمقتل 3 جنود وإصابة 12 آخرين من لواءي غيفعاتي وناحال في الحادث، قبل أن يعود اليوم ويتحدث عن مقتل جندي رابع.