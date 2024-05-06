مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر اجتياح رفح وجيش الاحتلال يشن "هجوما مباغتا"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين قال جيش الاحتلال إنه يشن الآن ما وصفه بهجوم مباغت ضد أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شرقي رفح.

وقال نتنياهو إن قرار مجلس الحرب بالمضي قدما في الاجتياح البري لرفح يأتي "للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب"، وفق تعبيره.

وأضاف "رغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالبنا سنرسل وفدا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب نتنياهو قوله "مستمرون بعملياتنا في رفح، وسنرسل وفدا إلى القاهرة".

يأتي ذلك بعد إعلان حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.