شاهد.. رشقات صاروخية لسرايا القدس على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة

بثت سرايا القدس-الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من تجهيز مقاتليها وإطلاقهم رشقات صاروخية باتجاه التجمعات والمواقع العسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

وظهر مقاتلون من سرايا القدس في الفيديو -الذي عرضته قناة الجزيرة- وهم يقومون بتجهيز الصواريخ وإطلاقها باتجاه المواقع الإسرائيلية.

كما أعلنت سرايا القدس في وقت سابق أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في محور "نتساريم"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وقالت أيضا إن عناصرها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.