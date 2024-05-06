سلوفينيا تؤكد اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون اعتزام بلادها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بوقف استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة سلوفينيا تايمز عن فايون قولها خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقدس المحتلة أمس إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمثل مشكلة لسلوفينيا، وإن ذلك سيتم بسرعة أكبر في حال لم يتم التوصل لوقف إطلاق النار، ولم تكن هناك جهود جادة نحو إحلال سلام دائم.

وانتقد كاتس موقف سلوفينيا بهذا الشأن، وقال إن اعترافها بالدولة الفلسطينية سيكون "مكافأة" لحركة حماس وإيران، وطالبها بأن تراجع موقفها ولا تقف ضد إسرائيل.

وردت الوزيرة السلوفينية بأن بلادها ليست ضد إسرائيل، ولكنها شددت على ضرورة التحرك نحو إحلال السلام، كما دعت تل أبيب إلى عدم مهاجمة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وزيادة المساعدات للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن اللقاء الذي حضرته عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ساده التوتر بسبب المواقف المتباينة للطرفين بخصوص ما يجري في غزة وعملية التسوية.

كما التقت وزيرة الخارجية السلوفينية أمس في رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وشدد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأكدا أن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين، بحسب ما نقلته صحيفة سلوفينيا تايمز.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني سلوفينيا على دعمها مشروع القرار الذي يدعو لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو المشروع الذي أجهضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

وفي الإطار نفسه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إن حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة لتحقيق مستقبل ينعم بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت ترينيداد وتوباغو وجامايكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت دول أوروبية بينها إسبانيا وأيرلندا أنها تبحث اتخاذ قرار مماثل.