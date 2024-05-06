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سفارة الإمارات بإسرائيل تعبر عن حزنها في ذكرى "المحرقة" اليهودية

الإمارات أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل (الأوروبية)
6/5/2024

أعربت السفارة الإماراتية في إسرائيل اليوم الاثنين عن حزنها وتعاطفها بمناسبة ذكرى ضحايا ما تعرف بالمحرقة اليهودية (الهولوكوست) على يد النازيين.

وقالت السفارة في منشور باللغة العبرية عبر منصة إكس إنها "تعرب عن حزنها وتعاطفها بمناسبة يوم ذكرى المحرقة والبطولة"، مضيفة "لن ننسى أهوال الماضي، وسنعمل من أجل مستقبل أفضل".

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي