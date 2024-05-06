سفارة الإمارات بإسرائيل تعبر عن حزنها في ذكرى "المحرقة" اليهودية

أعربت السفارة الإماراتية في إسرائيل اليوم الاثنين عن حزنها وتعاطفها بمناسبة ذكرى ضحايا ما تعرف بالمحرقة اليهودية (الهولوكوست) على يد النازيين.

وقالت السفارة في منشور باللغة العبرية عبر منصة إكس إنها "تعرب عن حزنها وتعاطفها بمناسبة يوم ذكرى المحرقة والبطولة"، مضيفة "لن ننسى أهوال الماضي، وسنعمل من أجل مستقبل أفضل".

שגרירות איחוד האמירויות הערביות בתל אביב מביעה את צערה ואת הזדהותה לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לא נשכח את זוועות העבר, ונפעל למען עתיד טוב יותר. pic.twitter.com/Odk1eqDK0R — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) May 6, 2024

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020.