حزب الله يقصف بعشرات الصواريخ قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل ردا على غارة إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان الليلة الماضية أسفرت عن سقوط جرحى.

وقال الحزب في بيان إن عناصره قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا وذلك ردا على ما وصفه باعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع و"دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته".

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه تم رصد نحو 30 صاروخا أطلقت نحو الجولان صباح اليوم، بدون تفاصيل حول الخسائر التي من الممكن أن تكون قد خلّفتها.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قد أفادت بسقوط 3 جرحى في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي حوالي الساعة 1.30 من فجر الاثنين (22.30 بتوقيت غرينتش) في البقاع.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي شنّهُ غارات على ما وصفه بالمجمع العسكري لحزب الله في منطقة السفري بالبقاع في العمق اللبناني، وهو ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وعلى منشآت عسكرية للحزب جنوب لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، وتتحفظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراض لبنانية.

تصعيد مستمر

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت أمس الأحد على وسط بلدة ميس الجبل أثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية

والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر.

وقال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية إن 4 أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في ميس الجبل بجنوب لبنان.

وأفاد حزب الله في بيان إنه أطلق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية ردا على ذلك.

وكان الحزب قد نفذ 10 هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وقال إن مقاتليه قصفوا بالصواريخ مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت وكفرجلعادي وكفريوفال وأفيفيم وشتولا.

وأصيب إسرائيلي بجراح في القصف الصاروخي المكثف من جنوب لبنان على كريات شمونة أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان حققت أكثر من 10 منها أضرارا مباشرة.

وأضاف أنه رصد فجر اليوم إطلاق صاروخين من سوريا سقطا في منطقة مفتوحة في الجولان دون إيقاع إصابات أو أضرار.

وعلى وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا للقصف وإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ووفقا لرويترز قُتل أكثر من 250 من عناصر حزب الله و75 مدنيا في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مصادر أمنية. وتقول مصادر إسرائيلية إن إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 10 جنود وعدة مدنيين.