ترحيب إقليمي بموافقة حماس على مقترح الصفقة ودعوات للضغط على إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي قدمه الوسطاء في قطر ومصر، غير أن جيش الاحتلال أعلن بدء هجوم "مباغت" شرق رفح.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيرسل وفدا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى "صفقة مقبولة"، مشيرا إلى أن "مطالب حماس بعيدة عن مطالبنا".

وفي ما يأتي أبرز المواقف والاتصالات الإقليمية في أعقاب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار:

قطر

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ثمّن خلاله دور قطر في المباحثات.

وقالت الحركة -في بيان- إن هنية أطلع أمير دولة قطر على موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء قبل يومين وتفاصيل الاتفاق المقترح.

وأضاف البيان أنه تم "استعراض الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ الاتفاق بعد أن اتخذت الحركة قرارها، انطلاقا من حرصها على شعبنا ومصالحه العليا… وعلى الاحتلال أن يلتقط اللحظة ويعلن موافقته على الاقتراح المقدم".

مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -في بيان- إنه يتابع عن كثب "التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة".

ودعا السيسي "كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء".

تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، داعيا الدول الغربية للضغط على إسرائيل حتى توقف إطلاق النار.

من جانبه، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي وأطلعه على موافقة الحركة على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وتفاصيل الاتفاق المقترح، وفقا لبيان أصدرته الحركة.

إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أبلغه -في اتصال هاتفي- بأن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحركة "صادقة في نياتها".

وقالت حماس -في بيان- إن هنية أطلع وزير الخارجية الإيراني على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتفاصيله.

لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن موافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار "خطوة متقدمة لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأضاف ميقاتي أن "المطلوب ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للقبول بمشروع الحل المقترح تمهيدا لمنح الفلسطينيين حقوقهم".

سلطنة عُمان

قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أطلع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي -خلال اتصال هاتفي- على موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار وتفاصيله.

مصر والإمارات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد -في اتصال هاتفي- أهمية "عدم إضاعة الفرصة المتاحة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما جاء في بيان للخارجية المصرية.