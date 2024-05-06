بوتين يأمر بمناورات نووية ردا على تهديدات غربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء مناورات نووية ردا على ما وصفتها بتهديدات أطلقها مسؤولون غربيون.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء تدريبات على استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية (القريبة من أوكرانيا) بمشاركة الطيران وقوات البحرية.

وأضافت أنه ستتم خلال المناورات زيادة جاهزية القوات النووية غير الإستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة للتدرب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات تستهدف الحفاظ على سلامة أراضي روسيا وسيادتها والإبقاء على جاهزية الجيش في أعقاب ما سمتها "تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا".

ولم يوضح البيان طبيعة التصريحات الاستفزازية والتهديدات الغربية، لكن الإعلان عن هذه المناورات يأتي بعد تحذيرات روسية متكررة من نشر قوات غربية في أوكرانيا أو تزويد كييف بأسلحة تهدد العمق الروسي.

كما يأتي الإعلان بعد أن قالت روسيا أول أمس السبت إن المناورات التي يجريها حلف شمال الأطلسي (ناتو) قرب حدودها على مدى 4 أشهر تشير إلى أنه يسعى للصراع معها.

وفي مارس/آذار الماضي أكد بوتين استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت للتهديد، وأكد أن قواته لم تحتج مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال ما سماها العملية العسكرية الخاصة، في إشارة إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

قتلى في روسيا

وعلى صعيد آخر، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف مقتل 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين صباح اليوم عقب هجوم نفذته القوات الأوكرانية بمسيّرات "انتحارية" على المقاطعة المتاخمة لأوكرانيا.

وقال غلادكوف إن المسيّرات هاجمت حافلة صغيرة وسيارة نقل، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الفور.

وفي السياق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين أن دفاعاتها الجوية دمرت الليلة الماضية 12 من 13 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد" (إيرانية الصنع) أطلقتها روسيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مقاطعة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت شركة "أوكرينرغو" المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا أن الهجمات الروسية بالمسيّرات التي استهدفت الليلة الماضي سومي وخاركيف أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن 400 ألف شخص.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات المتبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية على منشآت حيوية في البلدين، في مقدمتها منشآت الطاقة، ولكن الهجمات أسفرت أيضا عن مقتل مدنيين في البلدين.