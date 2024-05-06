بعد المنشورات الإسرائيلية على رفح.. غزيون: وين تروح الناس؟

وين تروح الناس؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي طرحها سكان رفح بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه أمر السكان بإخلاء الأطراف الشرقية لمنطقة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا لشن هجوم عسكري فيها.

لذا بدأ غزيون من سكان ونازحين بالمناطق التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها بالتحدث عن معاناة النزوح، خاصة أن هناك من نزح أكثر من مرة. وكتب جهاد حلس "هذه هي المرة الثامنة التي نستعد فيها للنزوح بعد تهديد إسرائيل باجتياح رفح، والمنطقة التي يريد الاحتلال أن نذهب إليها صحراء قاحلة لا يوجد بها ماء ولا صرف صحي ولا بنية تحتية ولا أدنى مقومات الحياة!!".

هذه هي المرة الثامنة التي نستعد فيها للنزوح بعد تهديد رفح قبل قليل، والمنطقة التي يريد الاحتلال أن نذهب إليها صحراء قاحلة لا يوجد بها ماء ولا صرف صحي ولا بنية تحتية ولا أدنى مقومات الحياة !!

نسأل الله أن يربط على قلوبنا ويكتب أجرنا ويفرج كربنا، ويرفع عنا هذا البلاء بلطفه ورحمته ! — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) May 6, 2024

وروى الناشط يوسف أبو زريق -في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس- شهادة عائلة نزحت من رفح بالقول "بسأل عيلة نازحة بحكيلهم من وين جايين، بيحكولي من رفح بس أسمع قبل رفح نزحنا من مدينة غزة لمستشفى الشفاء بعدين للنصيرات بعدين للدير بعدين لخان يونس بعدين لرفح وهينا رجعنا على النصيرات"، ويعلق الناشط على شهادة السيدة بالقول "تخيل عزيزي حجم المعاناة والقهر والله بكيت لما مشوا بقلهم تفضلوا لعندي بيحكولي بكفيك اللي عندك والله يعينك".

بسأل عيلة نازحة بحكيلهم من وين جايين بحكولي من رفح بس أسمع قبل رفح نزحنا من مدينة غزة لمستشفى الشفاء بعدين للنصيرات بعدين للدير بعدين لخانيونس بعدين لرفح وهينا رجعنا ع النصيرات

تخيل عزيزي حجم المعاناه والقهر والله بكيت لما مشوا بقلهم تفضلوا بحكولي بكفيك اللي عندك والله يعينك 🥺 — يوسف أبو زريق #غزة🇵🇸 (@abn_gaza90) May 6, 2024

وعلق مغردون على الحدث بالقول إن هذا الإخلاء يعني قتل أهالي غزة جوعا، والباقي بالاستهدافات، وأن حياة مليوني شخص في خطر شديد وكبير، والمنطقة المطلوب الذهاب إليها جزء منها مدمر بشكل كامل وملوثة، وتنتشر فيها الأمراض بسبب القمامة، ومليئة بالجثث المتحللة تحت الأنقاض، بسبب دخول الدبابات الإسرائيلية إليها في وقت سابق وتدميرها عن بكرة أبيها.

وأضاف الناشط "غزة على أبواب واحدة من أكبر الكوارث التي عرفها التاريخ، وأن ما مرت فيه غزة شيء والقادم شيء آخر".

إسرائيل تعلن عن بدء اخلاء رفح ، كمرحلة اولية لمجازر رفح الكبرى ، من ضمن مناطق الاخلاء معبر رفح ومعبر كرم ابو سالم . وهذا يعني قتل اهالي غزة جوعاً, والباقي بالاستهدافات ، حياة اثنين مليون شخص في خطر شديد وكبير .

المنطقة المطلوب الاخلاء اليها جزء منها "المحاط باللون الاسود "… pic.twitter.com/NYyTJO3pVL — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 6, 2024

ولفت مدونون الانتباه إلى أن المربعات التي أصدر بها أمر الإخلاء في رفح تحتوي على قرابة 250 ألف مواطن ما بين سكان ونازحين، وليس 100 ألف كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن المستشفى الوحيد في رفح هو مستشفى أبو يوسف النجار يقع من ضمن المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي في استهدافه هو مستشفى صغير لا يتسع لاستقبال 10 أشخاص في الوقت نفسه.

من ضمن المناطق ايضاً، المستشفى الوحيد في رفح هو مستشفى ابو يوسف النجار هو مستشفى صغير لا يتسع لاستقبال 10 اشخاص في نفس الوقت https://t.co/VoVVKbrtUB — Mohammed (@mhmdghannam) May 6, 2024

وانتشرت على منصات التواصل مقاطع فيديو وصور تظهر نزوح مجموعة من أهالي هذه المناطق في رفح إلى مناطق أخرى في غزة خوفا من الاستهداف الإسرائيلي، كما أظهرت لقطات أخرى قصف الاحتلال لمجموعة من المباني في رفح.



وكان الجيش الإسرائيلي طلب -في بيان- من السكان والنازحين بمنطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع والبيوك الخروج فورا والتوجه نحو ما سماها "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي، وهي منطقة على الساحل تمتد بين رفح وخان يونس.