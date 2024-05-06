بايدن يلتقي الملك عبد الله الثاني اليوم بالبيت الأبيض

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الاثنين في البيت الأبيض، وذلك وسط تعثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق يشمل هدنة في قطاع غزة وتبادلا للأسرى.

ويعقد اللقاء أيضا في وقت بدأت فيه إسرائيل ترحيل عشرات الآلاف من سكان مدينة رفح إلى مناطق أخرى متاخمة بالقطاع استعدادا لعملية عسكرية قد تشنها في الأجزاء الشرقية من المدينة خلال أيام، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أردني أن اجتماع بايدن والملك عبد الله سيكون خاصا وغير رسمي.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن اللقاء سيكون بمثابة اجتماع خاص، مضيفا أن بيانا سيصدر بشأن فحوى الاجتماع.

وطالب الأردن مرارا بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أشهر، وحذر من عواقب اجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح.

يذكر أن الأردن تعاون مع الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية في تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات فوق قطاع غزة.