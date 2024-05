الأونروا تحذر من انتشار الأوبئة في قطاع غزة مع اقتراب الصيف

حذرت وكالة غوث وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة بسبب تراكم النفايات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة مع قرب حلول فصل الصيف.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن النفايات تتراكم في كل أنحاء قطاع غزة وينتشر البعوض والذباب والفئران ومعها الأمراض والأوبئة. كما لفتت الأونروا الانتباه إلى أن الافتقار إلى الصرف الصحي المناسب يزيد الوضع سوءا.

As thousands of tons of waste pile up across the #GazaStrip, concerns over hygiene & sanitation are increasing.

With critical machinery damaged & access to landfills repeatedly denied, @UNRWA sanitation teams do all they can to avert diseases spreading – but we need more access. pic.twitter.com/1sCEn8GCSK

— UNRWA (@UNRWA) May 5, 2024