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أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة

كومبو بين امير قطر الشيخ تميم بن جمد ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) بحث مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأوضاع في الأراضي الفلسطينية (وكالات)
6/5/2024

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بحثا فيه التطورات الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني إنه عبّر عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأضاف سانشيز أنه تشارك القلق مع أمير قطر بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني التزام بلاده بالجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة من خلال حل الدولتين والاعتراف المتبادل.

المصدر : الجزيرة