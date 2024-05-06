أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بحثا فيه التطورات الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني إنه عبّر عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة.https://t.co/GF7y3bNKig — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 6, 2024

وأضاف سانشيز أنه تشارك القلق مع أمير قطر بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني التزام بلاده بالجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة من خلال حل الدولتين والاعتراف المتبادل.