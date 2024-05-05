علم فلسطين يرفرف في حفلات تخرج طلاب الجامعات حول العالم

انتشر -أمس السبت- كثير من الفيديوهات والصور على منصات التواصل تظهر عشرات الطلاب من جامعة ميشيغان يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال حفل تخرجهم دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

ولكن لم يكن طلاب جامعة ميشيغان وحدهم الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية -خلال حفل تخرجهم- وعبروا عن احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية والعدوان على القطاع الفلسطيني المحاصر، بل رصد بعض المغردين مشاركة خريجي جامعات أميركية وغير أميركية في حملات التضامن مع القضية الفلسطينية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية.

فمثلا خريجو جامعة "نورث إيسترن " رفعوا هواتفهم أمام الشاشة مطالبين بسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم إسرائيل. كما قطع حفل التخرج من قبل أحد الخريجين وهو يغطي لباسه بدم مزيف تنديدا بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على أهالي القطاع المحاصر.

Northeastern University's Graduation was interrupted today by a graduate who covered himself in fake blood and stormed the stage. pic.twitter.com/T8egFy9m2h — Stu (@thestustustudio) May 5, 2024

كما رفع بعض خريجي الدكتوراه في جامعة كوينزلاند الأسترالية -خلال حفل تخرجهم- الأعلام الفلسطينية.

3- خريجو جامعة كوينزلاند في أستراليا يرفعون علم فلسطين 🇵🇸

⬇️ pic.twitter.com/ZvgFdNPKlD — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) May 4, 2024

وكانت هذه اللقطات محل إشادة بين رواد العالم الافتراضي، إذ تفاعلوا معها كثيرا، وقالوا إن حراك الطلاب بالجامعات صعّب على الحكومة الأميركية الأمر خاصة أنهم دائما ما يسبقون الإجراءات التي تتخذها إدارات الجامعات وشرطة الولايات في قمع الحراك الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

الموضوع صعب الشباب متقدمين خطوات كثير و واسعه في تحركاتهم ضد الاباده الجماعيه ولن تستطيع التحركات السياسيه مجاراتهم لأنهم مجموعات من الكهول اصحاب الفكر القديم

الحل هو العنف و الضرب بيد من حديد الديمقراطيه تعني تقدم العقول الشابه دائما….. — Raqeb al duais (@Raqeb) May 5, 2024

كما وجه آخرون الشكر لهؤلاء الطلاب على نشاطهم ومواقفهم في نصرتهم لأهالي غزة بالرغم من الضغوطات التي يتعرضون لها، وعلقوا بالقول "شكرا لكل أحرار العالم. شكرا لطلاب الجامعات الأميركية واليابانية والألمانية والأسترالية، شكرا لجميع لكل طلاب الجامعات وللأكاديميين في العالم، الذين يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة، ويناصرون الحق والعدل، شكرا أيها الأبطال لقد أعدتم الحياة للعالم من جديد".

شكرا لكل #أحرار_العالم

شكرا لطلاب #الجامعات_الأميركية

و #اليابانية و #الألمانية و #البريطانية

شكرا لكل #طلاب_الجامعات و #الأكاديميين في العالم، الذين يطالبون بوقف #الإبادة_الجماعية في #غزة وفلسطين ويناصرون الحق والعدل.

شكرا أيها الأبطال لقد أعدتم الحياة للعالم من جديد. — عبد الناصر حشمة (@AbdNaser1heshmh) May 5, 2024

وعلقت منصة "مقاطعة" على رفع الطلاب حول العالم الأعلام الفلسطينية خلال حفل تخرجهم بالقول "لن يجدي القمع، احتفالات التخرج ميدان جديد لمواجهة حلفاء الإبادة، من جامعة ميشيغان إلى إنديانا وصولًا إلى نورث إيسترن وبقية الجامعات التي تشهد تباعا بدء موسم احتفالات الخريجين، يواصل طلابنا الأبطال تحويل الاحتفالات إلى ميادين تظاهر مرتدين الكوفيات ورافعين أعلام فلسطين، التي لم تفلح إدارات الجامعات في شطب وجودها من ساحات الحرم الجامعي".