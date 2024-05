علم فلسطين يرفرف في حفلات تخرج طلاب الجامعات حول العالم

انتشر -أمس السبت- كثير من الفيديوهات والصور على منصات التواصل تظهر عشرات الطلاب من جامعة ميشيغان يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال حفل تخرجهم دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

ولكن لم يكن طلاب جامعة ميشيغان وحدهم الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية -خلال حفل تخرجهم- وعبروا عن احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية والعدوان على القطاع الفلسطيني المحاصر، بل رصد بعض المغردين مشاركة خريجي جامعات أميركية وغير أميركية في حملات التضامن مع القضية الفلسطينية وتنديدا بالحرب الإسرائيلية.

فمثلا خريجو جامعة "نورث إيسترن " رفعوا هواتفهم أمام الشاشة مطالبين بسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم إسرائيل. كما قطع حفل التخرج من قبل أحد الخريجين وهو يغطي لباسه بدم مزيف تنديدا بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على أهالي القطاع المحاصر.

Northeastern University's Graduation was interrupted today by a graduate who covered himself in fake blood and stormed the stage. pic.twitter.com/T8egFy9m2h

— Stu (@thestustustudio) May 5, 2024