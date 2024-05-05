شاهد.. القسام تقصف موقعا عسكريا إسرائيليا شرقي رفح بصواريخ "رجوم"

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من قصف مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وحشوداته العسكرية داخل موقع كرم أبو سالم شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب فيديو القسام، تم استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية من طراز "رجوم" القسامي، وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

ويسمع في الموقع بوضوح تهليل وتصفيق وتكبيرات المواطنين لحظة إطلاق الصواريخ على الموقع الإسرائيلي.

وتحتوي المنصة الواحدة من منظومة "رجوم" على 3 أصناف بواقع 5 صواريخ لكل صف، في حين يبلغ مداها بين 8 و12 كلم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الإعلام الإسرائيلي إن الحدث الأمني في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي"، وأضاف أن هناك حظر نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، ارتفع عدد الجنود المصابين جراء قصف موقع كرم أبو سالم إلى 14 بينهم 3 حالاتهم خطيرة، وذلك بعدما استدعى الجيش مروحيات إلى الموقع لإجلاء المصابين.

ووفقا للهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، فإن الموقع الذي استهدفته المقاومة هو موقع كرم أبو سالم "العسكري" وليس معبر كرم أبو سالم، إذ إن الموقع العسكري يبعد عن المعبر أكثر من كيلومترين باتجاه الشمال.