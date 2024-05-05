خرق أمني يهدد بفضيحة جديدة للجيش الألماني

كشف موقع ألماني عن خرق أمني أتاح الوصول إلى معلومات تتعلق بانعقاد أكثر من 6 آلاف اجتماع عسكري، ليذكّر فيما اعتبرت "فضيحة" مشابهة تم الكشف عنها عندما سُربت محادثة سرية بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش.

وأفاد موقع "تسايت أونلاين" بأن خرقا أمنيا معلوماتيا قد أتاح الوصول إلى معلومات تتعلق بانعقاد ما لا يقل عن 6 آلاف اجتماع للجيش الألماني على منصة "ويبيكس" المخصصة للمؤتمرات عبر الفيديو، وذلك بعد شهرين على تسريبات عن اجتماع عسكري سري عبر الأداة نفسها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من برلين على ما أورده الموقع بخصوص الخرق الأمني الجديد.

وخلال بحث أجراه الموقع الإخباري ونشر نتائجه أمس السبت كان من الممكن الوصول إلى اسم الشخص الذي يوجه عبر "ويبيكس" دعوات إلى اجتماعات مهمة للجيش الألماني، وإلى معلومات أخرى مثل الوقت والتاريخ.

وذكر الموقع أنه "كان ممكنا العثور على أكثر من 6 آلاف اجتماع عبر الإنترنت"، بعضها مصنف سريا ويتناول مواضيع، بينها على سبيل المثال صواريخ من طراز "تاوروس" الطويلة المدى التي تطالب بها أوكرانيا أو موضوع "ساحة المعركة الرقمية".

وإضافة إلى ذلك، كان من السهل التعرف إلى غرف الاجتماعات الافتراضية المخصصة لأعضاء الجيش الألماني البالغ عددهم 248 ألفا، وذلك بفضل التصميم الإلكتروني الضعيف الذي يفتقر حتى إلى الحماية بكلمة مرور.

فضيحة سابقة

وأشار الموقع إلى أنه عثر من بين أمور أخرى على غرفة الاجتماعات الرقمية الخاصة بقائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتز.

وذُكر اسم هذا الأخير في مارس/آذار الماضي عندما سُربت محادثة سرية بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني، إذ كان غيرهارتز من بين عسكريين يُزعم أنهم لم يستخدموا الخط المشفر المطلوب على "ويبيكس".

وتسبب اعتراض أجهزة الاستخبارات الروسية هذه المحادثة في فضيحة في ألمانيا، مما وضع البلاد في موقف محرج أمام حلفائها.

وبحسب موقع "تسايت أونلاين"، فإن الجيش الألماني لم يعلم بالاختراق الأمني إلا بعد أسئلة وجهها صحفيون.

وأكد متحدث باسم الجيش الألماني لوكالة الصحافة الفرنسية أنه كانت هناك ثغرة في مواقع "ويبيكس" التابعة للجيش، لكن بمجرد التنبه إلى وجودها تم العمل على تصحيحها في غضون 24 ساعة.