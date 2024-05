الاحتجاجات تتمدد بالجامعات الأميركية والجمهوريون يلوحون بتحرك مضاد

تواصلت الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العديد من الجامعات الأميركية، في وقت استمرت فيه الاعتقالات في صفوف المحتجين وبلغت 2200 طالب.

وأعلنت الشرطة الأميركية اعتقال عدد من المشاركين في الاعتصام الطلابي بجامعة نيويورك للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. كما أعلن معهد شيكاغو للفنون اعتقال نحو 50 شخصا من الطلاب وغيرهم خلال مظاهرة شهدت مواجهات مع الشرطة.

واعتقلت الشرطة أيضا 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعما للفلسطينيين وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا وفقا لما ذكرته الجامعة في بيان.

وشهدت جامعة فرجينيا في شارلوتسفيل مجددا توترا رغم أن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية. وشوهد ضباط شرطة يرتدون زي وعتاد مكافحة الشغب في مقطع مصور وهم يدخلون مخيما للمتظاهرين ويقيدون بعض المتظاهرين ويستخدمون ما بدا أنه رذاذ كيميائي.

ونددت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مخيم جامعة فرجينيا للاعتصام من أجل غزة" بقرار الجامعة استدعاء الشرطة في منشور على انستغرام.

وقد منعت قوات الأمن في كامبردج، بولاية ماساتشوستس، مناصرين لإسرائيل من دخول ساحة الاعتصام الطلابي المناهض للحرب في غزة في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

وقد احتشد مناصرو إسرائيل أمام مدخل الساحة التي تمت إحاطتها بحواجز حديدية، بينما وقف الطلاب المحتجون داخل الساحة يرددون هتافات ترفض ما وصفوها بحرب الإبادة في غزة، وتطالب بوقف التعاون بين الجامعة والجيش الإسرائيلي.

I’m here at USC where pro-Palestinian student protesters continue occupying Alumni Park, even after the Solidarity Occupation was swept by police last week, resulting in 93 arrests. pic.twitter.com/wv547wMIgF

— Jeremy Lindenfeld (@jeremotographs) May 4, 2024