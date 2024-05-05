كثّف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهاماته لإدارة خلفه الديمقراطي جو بايدن باستغلال النظام القضائي، مشبها إياها بالشرطة السرية لألمانيا النازية (غستابو)، حسبما أفادت وسائل إعلامية أميركية الأحد.

وقال ترامب -بحسب تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست- "هؤلاء الأشخاص يديرون إدارة غستابو.. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه. وهي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، (لكنها) في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم. لكن هذا الأمر لا يزعجني".

ووفقا للتقرير استخدم ترامب مساء أمس السبت ألفاظا نابية للإشارة إلى المحقق الخاص الأميركي جاك سميث، كما سخر من فاني ويليس مسؤولة الادعاء بإحدى مقاطعات ولاية جورجيا والتي تتولى التحقيق في قضية التدخل في انتخابات الولاية.

وأدلى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة بتصريحات السبت خلال اجتماع مع مانحين في مقر إقامته بولاية فلوريدا، بحسب تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أميركية.

و"غستابو" هي الشرطة السرية في ألمانيا النازية والبلاد الأوروبية التي احتلتها ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وتثير خطابات ترامب اتهامات له بالميول الفاشية من جماعات الحقوق المدنية وغيرها من المنتقدين.

وجاءت التعليقات بعد أن كرر ترامب شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية. وأنهى ترامب لتوه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يوما اتُهم خلالها بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة أفلام إباحية لإسكاتها.

ويواجه الرئيس السابق -الذي تولى منصبه بين عامي 2017 و2021- مجموعة من المشكلات القانونية في قضايا جنائية ومدنية، في حين يسعى للفوز مجددا بالرئاسة الأميركية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.

من جهتها، قالت إدارة بايدن الأحد -في بيان- إن تصريحات ترامب تؤكد أن "حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".

وسبق أن هاجم بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني ترامب لاستخدامه كلمة "الحشرات" للإشارة إلى خصومه السياسيين قائلا إنها تعكس لغة ألمانيا النازية.