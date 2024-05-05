تجدد الاقتحامات بالضفة وارتفاع عدد الشهداء إلى 496 خلال نحو 7 أشهر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة الليلة الماضية وصباح اليوم، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء بالضفة إلى 496 منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتركزت الاقتحامات الإسرائيلية في بلدات بيتا وبيت فوريك والحَـيَّـيْن الشرقي والغربي من مدينة نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت وقرى دير غسانة وبيت ريما شمالي مدينة رام الله وبلدة بيت أُمَّر وحارة الشيخ في مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادَما جنوبي نابلس. وبثت منصات فلسطينية مقاطع لقوات إسرائيلية في شوارع القرية وأشارت إلى اقتحام بعض المنازل والعبث بمحتوياتها.

💢شاهد| قوات الاحتلال تجدد اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس pic.twitter.com/y9B2A5tzj2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 5, 2024

وفي بيان مشترك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الحكومية ونادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 8575، بعد اعتقال 25 فلسطينيا منذ ليلة البارحة وفجر اليوم، وأوضحت أن من بين المعتقلين فتاة مقدسية وأطفالا وأسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق المؤسستين على محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم شمالي الضفة، ورام الله وأريحا والقدس في الوسط، إضافة إلى الخليل في الجنوب.

وأمس السبت نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس– 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، قالت إنهم استشهدوا في اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم.

وأضافت القسام أن من بين الشهداء قائدها في محافظة طولكرم علاء شريتح (45 عاما)، وقائدها الميداني عدنان سمارة (40 عاما)، بالإضافة إلى تامر فقهاء (32 عاما)، وآسال بدران (42 عاما).

وكانت قوات إسرائيلية خاصة -بينها وحدة متخصصة في الاغتيالات ووحدة كوماندوز خاصة تابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)- حاصرت أمس السبت منزلا في دير الغصون شمالي طولكرم، تحصن فيه مقاومون من كتائب القسام، لتندلع بعد ذلك اشتباكات استمرت نحو 15 ساعة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنزل المحاصر بعشرات القذائف، وبالتوازي كانت الجرافات تهدم أجزاء منه حتى دمرته بشكل كامل.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية -بما في ذلك القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 496 فلسطينيا وإصابة 4950 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.