القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتبث مشاهد إخلائه بسيارة إسعاف عسكرية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لعملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد مراقبة القناص القسامي الجندي الإسرائيلي فوق أحد أسطح منازل المنطقة، قبل أن يستهدفه عقب ظهوره في إحدى شرفات الطابق السفلي وسقوطه أرضا.

وتضمنت اللقطات القسامية -أيضا- مشاهد من "إخلاء الجندي القتيل بسيارة إسعاف عسكرية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت كتائب القسام في منشور على منصة تليغرام "تمكّن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في شارع 10 جنوب تل الهوى بمدينة غزة، ويؤكدون إصابته بشكل مباشر".

وحضر سلاح القنص لكتائب القسام بقوة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفضل بندقية الغول القسامية المحلية الصنع، التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد عمليات القنص التي نفذتها كتائب القسام منذ بداية الحرب الحالية، لكنها كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال".