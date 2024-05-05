اشتباكات ضارية غرب غزة والقسام تهاجم الاحتلال بنتساريم وكرم أبو سالم

تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء الغربية والجنوبية الغربية لمدينة غزة، في حين هاجمت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مواقع عسكرية إسرائيلية في ممر نتساريم (وسط) وكرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأكد المراسل سماع دوي انفجارات في حي الزيتون والمناطق المحيطة به مع استمرار الاشتباكات.

وقالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في شارع 10 جنوب تل الهوى غرب مدينة غزة، مما أدى لإصابته بشكل مباشر.

وأضافت القسام، في بيان منفصل، أنها استهدفت القوات الصهيونية في شارع 10 جنوبي غربي مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بدورها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود العدو في محيط منطقة البيدر على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

في المقابل، أطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار بشكل كثيف على جنوب حيي تل الهوى والزيتون جنوبي مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مسجد الفضيلة شرق حي الزيتون.

ضربة مباشرة

ووسط قطاع غزة، قالت كتائب القسام إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم"، الذي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، بصواريخ الـ"107" القصيرة المدى.

وأفادت مصادر محلية لقناة الجزيرة بأن سيارات الإسعاف التابعة لجيش الاحتلال تجلي مصابين من محور نتساريم. كما هبطت مروحيات بالمناطق الشرقية للمحور.

وخلال جولة تفقدية في ممر نتساريم وسط قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ترصد مؤشرات على أن حماس لا توافق على منحى الصفقة.

وأضاف أن هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي سيشن عملية عسكرية كبيرة في أقرب وقت في رفح ومواقع أخرى في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بنسف مربع سكني في محيط نتساريم ومنطقة المغراقة جنوب غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية أرضًا زراعية خلف مسجد الاستقامة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كرم أبو سالم

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تكبد جيش الاحتلال خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطير بعد ظهر اليوم، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي"، وأضاف أن هناك حظر نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش.

وأفادت بعض الصحف والمواقع الإسرائيلية بإصابة ما يصل 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.

بدورها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول -المتاخمة للقطاع الفلسطيني المحاصر- سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.

من جانبها، قالت كتائب القسام إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا.

ووفقا للهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، فإن الموقع الذي استهدفته المقاومة هو موقع كرم أبو سالم "العسكري" وليس معبر كرم أبو سالم، حيث إن الموقع العسكري يبعد عن المعبر أكثر من كيلومترين باتجاه الشمال.