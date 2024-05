احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل وتتوسع بكندا وبريطانيا وأسكتلندا

تتواصل الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العديد من الجامعات الأميركية، وتتمدد الاحتجاجات لتشمل جامعات في كندا وبريطانيا وأسكتلندا وأيرلندا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن إدارة جامعة جنوب كاليفورنيا طلبت من المحتجين إخلاء مخيمهم الاعتصامي، وهددت باعتقال الطلبة الذين يرفضون فض الاعتصام. وتجمعت شرطة لوس أنجلوس بأعداد كبيرة حول الحرم الجامعي استعدادا لفض الاعتصام.

ونشر صحفيون مشاهد تظهر مداهمة الشرطة حرم جامعة جنوب كاليفورنيا. وقالت الجامعة -عبر منصة إكس- إن "الشرطة تقوم بتطهير الجامعة"، حسب وصفها، داعية الموجودين في الحرم الجامعي إلى المغادرة، ومؤكدة أن مصير من يمتنع عن المغادرة سيكون الاعتقال.

To be honest, LAPD and DPS are a mess right now at USC. No information is being given about the situation or the pro-Palestine protesters. Officers keep switching positions seemingly without cause and are sometimes told off for failing to fall in properly. pic.twitter.com/o4Vkf1zPQM

— vpsreports.com (@vpsreports_com) May 5, 2024