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مباحثات قطرية فرنسية بشأن التطورات في غزة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ووزير الجيوش الفرنسي من حساب وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (يمين) خلال لقائه لوكورنو (مواقع تواصل)
4/5/2024

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم السبت- في الدوحة مع وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" إن المباحثات تطرقت للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر للجزيرة -اليوم- بأن وفدا قطريا توجّه إلى القاهرة للمشاركة في أحدث جولة من المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، والتي يتوقع أن تبدأ -اليوم السبت- بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

المصدر : الجزيرة