مباحثات قطرية فرنسية بشأن التطورات في غزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم السبت- في الدوحة مع وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" إن المباحثات تطرقت للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وزير الجيوش الفرنسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/cY7eN4qmLe — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 4, 2024

وأفادت مصادر للجزيرة -اليوم- بأن وفدا قطريا توجّه إلى القاهرة للمشاركة في أحدث جولة من المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، والتي يتوقع أن تبدأ -اليوم السبت- بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.