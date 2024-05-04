حزب الله يقصف 4 مواقع للاحتلال وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني مهاجمته مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، في حين رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع في لبنان قبالة حدوده الشمالية.

وقال حزب الله إن مقاتليه قصفوا موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته التجسسية ردا على ‏الاعتداءات ‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

كذلك استهدف مقاتلو الحزب جنودا إسرائيليين في أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا، وقصفوا بالأسلحة الصاروخية موقع الراهب وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة.

من جهتها، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه بلدة المطلة في إصبع الجليل شمال شرق إسرائيل.

وردا على هجمات حزب الله، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار وكفركلا وطيرحرفا والناقورة وعلما الشعب ومروحين ومطمورة وحنين.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على بلدة بنت جبيل ومبنى عسكري في محيط بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية "معادية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة مستهدفة سيارة مركونة إلى جانب الطريق العام قرب محطة الأيتام بين مدينة بنت جبيل وبلدة كونين".

ولم تفد الوكالة اللبنانية بوقوع إصابات جراء الاستهداف، وذكرت أن دبابة "ميركافا" متمركزة في المطلة، استهدفت أحد المنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يخوض حزب الله اشتباكات يومية مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود، وأسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل نحو 400 شخص في لبنان، بينهم أكثر من 70 مدنيا، بينما أقرت إسرائيل بمقتل 20 شخصا، بينهم 11 عسكريا.