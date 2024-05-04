شاهد.. سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد لمحور نتساريم

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من الرشقات الصاروخية وقذائف الهاون التي قصف بها مقاتلوها تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة لقطات من عملية إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه تجمع جنود الاحتلال.

وتواصل فصائل المقاومة في غزة استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.