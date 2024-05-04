تواصل المظاهرات عبر العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت مدن عربية وأجنبية -اليوم السبت- مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

وحث المتظاهرون المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

بريطانيا

نظم مئات النشطاء وقفة احتجاجية أمام كلية لندن الجامعية تضامنا مع الطلبة المعتصمين داخل الحرم الجامعي، رفضا للحرب الإسرائيلية في غزة وللمطالبة بفك ارتباط الكلية مع المؤسسات والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقفة احتجاجية أمام كلية لندن الجامعية تضامنا مع الطلبة المعتصمين داخل الحرم الجامعي، رفضا للحرب الإسرائيلية في غزة وللمطالبة بفك ارتباط الكلية مع المؤسسات والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي | تقرير: مينة حربلو #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/m2YPMEMI0I — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2024

وفي شمال البلاد، جابت مظاهرة حاشدة شوارع مدينة مانشستر تضامنا مع غزة، وقام المتظاهرون بقرع الطبول ورددوا هتاف فلسطين حرة.

بقرع الطبول وهتاف #فلسطين حرة.. مظاهرة حاشدة تجوب شوارع مدينة مانشستر تضامنا مع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/yXtZBGo1B4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2024

فرنسا

خرجت مظاهرة في العاصمة الفرنسية، باريس، طالب المشاركون فيها بوقف فوري لإطلاق النّار في غزّة، مشدّدين على ضرورة محاسبة إسرائيل على ما يصفونها بجريمة الإبادة التي ترتكبها.

واتهم المتظاهرون الدّول الغربيّة، ومنها فرنسا، بالتواطؤ مع إسرائيل، وتوفير غطاء سياسي لها للإفلات من المحاسبة. كما دعا المتظاهرون الشّعب الفرنسي للخروج عن صمته، ومساندة القضية الفلسطينية العادلة، عبر التّظاهر ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

مع استمرار حرب الاحتلال على غزة.. ساحة البانثيون في باريس تشهد مظاهرة دعامة لفلسطين#حرب_غزة pic.twitter.com/TUb5Ipwowl — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2024

النمسا

وشهدت العاصمة النمساوية، فيينا، مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردد المتظاهرون شعارات تندد باستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار، كما رفعوا لافتات تدين التأييد الذي تلقاه إسرائيل من دول عدة رغم إصرارها على المضي قدما في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ألمانيا

نظم الطلبة في "جامعة هامبولت"، بالعاصمة برلين، اعتصاما في حرم الجامعة دعما للحراك الطلابي الذي تشهده الجامعات الأميركية، والداعم لقطاع غزة وللوقف الفوري لإطلاق النار والتوقف عن إرسال إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

مصادر صحفية: الشرطة الألمانية تعتدي على طلاب في برلين اعتصموا للمطالبة بالحرية لفلسطين ووقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي تدعمها الحكومة الألمانية pic.twitter.com/gl73AXvCpI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2024

السويد

عبّر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم -السبت- عن احتجاجهم على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وتجمع حشد من المتظاهرين أمام مقر وزارة الخارجية السويدية للمطالبة بمقاطعة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية التي ستقام بمدينة مالمو.

كما شهدت مدينة مالمو في السويد، مسيرة منددة بممارسات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بإيقاف الحرب.

كذلك شهدت مدينة أوبسالا السويدية مظاهرة مماثلة، دعما للقضية الفلسطينية. وشارك في المسيرة أكاديميون وطلاب، رفعوا شعارات كتبوا فيها "من أجل فلسطين".

الدانمارك

وفي الدانمارك، شهدت مدينة أودنسي مسيرة حاشدة، منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية.

أميركا

شهدت مدينة نيويورك الأميركية احتجاجا آخر في كبرى حدائق المدينة تضامنا مع فلسطين وأهالي غزة.

وجاءت المظاهرة بمبادرة من يهود نيويورك مناصري السلام والمطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانضم إليهم عشرات من طلاب الجامعات والمنظمات الأهلية المحلية في المدينة.

نشطاء يهود يهتفون ضد إسرائيل خلال مظاهرة بنيويورك في أمريكا#حرب_غزة pic.twitter.com/8iTe3Xln9p — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2024

ماليزيا

وفي شرق آسيا، شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور أكبر حشد جماهيري يجتمع منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق المدنيين.

أكبر حشد جماهيري يجتمع منذ بدء الحرب.. مظاهرة في كوالالمبور للتضامن مع القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة

| تقرير: سمير علاوي #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/e93aL84zNT — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 4, 2024

اليابان

وفي اليابان جاب مئات النشطاء المتضامنين مع فلسطين شوارع العاصمة القديمة كيوتو، في مظاهرة تطالب بالحرية لفلسطين وإيقاف إطلاق النار في غزة.

أستراليا

وفي قارة أستراليا، خرج الآلاف في مظاهرة حاشدة بمدينة ملبورن للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

المغرب

عربيا، أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، تنظيم 106 مظاهرات في 52 مدينة، دعما لقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "نحو 106 وقفات ومسيرات تم تنظيمها في نحو 52 مدينة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع فلسطين، خاصة بغزة في جمعة طوفان الأقصى رقم 30".

ومن بين المدن التي عرفت هذه الوقفات والمسيرات، بركان ووجدة (شرق) والجديدة والدار البيضاء (غرب) وتارودانت أكادير (غرب)، وفق البيان، خاصة "بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى".