تواصل الاحتجاجات بأميركا ودعوات لسحب تأشيرات الطلبة الأجانب

تواصلت الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة اليوم السبت في العديد من الجامعات الأميركية، وبينما تمسكت إدارات الجامعات بضرورة فض الاعتصامات، اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في المظاهرات.

وفي الشمال الشرقي للولايات المتحدة، أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية بأن جامعة فيرمونت في مدينة برلينغتون ألغت خطابا للمندوبة الأميركية بالأمم المتحدة استجابة لمطالب الطلبة المحتجين.

وفي ولاية ماساشوستس شمالي شرقي البلاد، منعت قوات الأمن في جامعة كامبردج مناصرين لإسرائيل من دخول ساحة الاعتصام الطلابي المناهض للحرب في غزة في "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا".

وقد احتشد مناصرو إسرائيل أمام مدخل الساحة التي تمت إحاطتها بحواجز حديدية، في حين وقف الطلاب المحتجون داخل الساحة يرددون هتافات ترفض ما وصفوها بحرب الإبادة في قطاع غزة، وتطالب بوقف التعاون بين الجامعة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجنوب الغربي، توصلت جامعة كاليفورنيا ريفرسايد إلى اتفاق مع المحتجين لإنهاء مخيم اعتصامهم. وقالت شبكة "سي إن إن" إن الاتفاق يتضمن تعهد إدارة الجامعة بالشفافية والإفصاح عن الاستثمارات وبرامج التعاون الأكاديمي مع الخارج.

الإدارة الأميركية

من جانب آخر، طالب موظفون في الإدارة الأميركية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالوا -في بيان لهم- إنه من الواضح تماما أن المظاهرات الطلابية لا تسهم في تصاعد معاداة السامية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس جو بايدن يستغل المظاهرات الطلابية فرصة للإلهاء عن المقابر الجماعية في مستشفيات قطاع غزة.

وأوضح أن الدعم المطلق الذي يقدمه الرئيس بايدن لإسرائيل حرم سكان غزة من حقهم في الحصول على التعليم.

ورفض البيان الصادر عن موظفين في الإدارة الأميركية رد بايدن الجبان -حسب البيان- بتجريد الطلاب من حقوقهم المحمية دستوريا.

مصادرة التأشيرات

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن الجمهوريين يستعدون لممارسة الضغط على الجامعات بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين، وإنه يعتقد أن من واجبهم ممارسة الضغط واستخدام صلاحياتهم الأخرى في هذا الشأن.

وأضاف المسؤول الأميركي لموقع "أكسيوس" أن مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في المظاهرات يجب أن تكون على الطاولة، وستتولى لجان برلمانية هذا الموضوع، كما دعا لبحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات.

ووفق وسائل إعلام أميركية، بلغ عدد المحتجزين خلال الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية التي تشهد اعتصامات نحو 2200 طالب.

وأعلنت الشرطة الأميركية اعتقال عدد من المشاركين في الاعتصام الطلابي بجامعة نيويورك للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

ومنذ الـ18 من الشهر الماضي، بدأ طلاب وطالبات وأساتذة جامعات رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

وتوسع الحراك الطلابي لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وكارولينا الشمالية.