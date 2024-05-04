البرهان يصل أنقرة لتشييع جثمان نجله

أفادت مصادر للجزيرة نت بوصول الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني إلى العاصمة التركية أنقرة فجر اليوم السبت، لتشييع جثمان نجله الذي توفي أمس الجمعة بعد أسابيع عدة قضاها في العناية المركزة إثر إصابة خطيرة في حادث سير بأنقرة في مارس/آذار الماضي.

وأوضحت المصادر أن البرهان سيشارك في التشييع عقب صلاة الظهر اليوم، قبل أن يحضر مراسم العزاء بمقر إقامة السفير السوداني في العاصمة التركية.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول أن جودت يلماز نائب الرئيس التركي كان في استقبال البرهان لدى وصوله إلى تركيا.

كما تداول ناشطون في وقت سابق صورا ومشاهد قالوا إنها للحادث الذي وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وذكرت مصادر إعلامية تركية بدء الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب المسؤوليات وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.