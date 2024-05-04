اشتباكات بين مقاومين والاحتلال عقب محاصرة منزل في طولكرم

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب محاصرة قوات إسرائيلية منزلا في دير الغصون شمال طولكرم.

وقال مصدر في كتائب القسام في طولكرم للجزيرة إن المقاومين الفلسطينيين الذين يخوضون الاشتباكات مع جنود الاحتلال في المنزل المحاصر هم عناصر من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف مراسل الجزيرة إن الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية إلى دير الغصون شمال طولكرم، مضيفا أنه سمع دوي انفجارات في منطقة الاشتباكات.