أبرز تطورات اليوم الـ211 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ211 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصلت إسرائيل استهداف مختلف المناطق في القطاع، فيما قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا.

وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة دير الغصون بطولكرم إثر عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، قتلت خلالها عددا من المقاومين الفلسطينيين بعد اشتباكات عنيفة.

يأتي ذلك بينما تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل فورية والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وقد وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤولون قطريون وأميركيون -السبت- إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين رفضت إسرائيل إرسال وفدها وجددت رفضها إنهاء الحرب على قطاع غزة.

المقاومة تصعد بمحور نتساريم

ركزت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة -السبت- عملياتها العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور نتساريم وسط القطاع، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحيات شاركت في إجلاء جنود جرحوا في معارك القطاع.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت ثكنة عسكرية للاحتلال في محور نتساريم وسط القطاع بقذائف الهاون.

كما أعلنت استهداف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا، واستهداف مقر قيادة المحور الجنوبي "نتساريم" أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل.

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو تضمن مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها تجمعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد لمحور نتساريم الذي كثّفت فصائل المقاومة استهدافه خلال الأيام الأخيرة.

مظاهرات إسرائيلية للمطالبة باتفاق

تظاهر آلاف الإسرائيليين -السبت- في نحو 70 موقعا للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة، في حين اتهمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت مراسلة الجزيرة إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل فورية والإطاحة بحكومة نتنياهو.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مئات من الإسرائيليين تظاهروا قرب حديقة العلوم في رحوبوت، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

3 مجازر جديدة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر متواصلة، قالت الوزارة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين.

وقالت الوزارة إن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات جراء المجازر التي شهدها القطاع اليوم، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

عملية دامت 15 ساعة بطولكرم

أفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي -السبت- من بلدة دير الغصون بطولكرم شمالي الضفة الغربية إثر عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، قتلت خلالها عددا من المقاومين الفلسطينيين بعد اشتباكات عنيفة.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال انتشلت جثة من تحت أنقاض منزل هدمته بعد أن تحصن به المقاومون في دير الغصون واحتجزتها، وأشار إلى انتشال جثمان آخر مقطوع الرأس، في حين أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال انتشلت جثتي شهيدين.

ولاحقا، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم انتشال جثث 3 شهداء من بين ركام المنزل الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن بعض المحاصرين قتلوا، في حين تمكن البعض الآخر من الفرار.

وبحلول منتصف الليلة الماضية، حاصرت قوات إسرائيلية خاصة -بينها وحدة "يمام" المتخصصة في الاغتيال ووحدة قوات خاصة (كوماندوز) تابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)- منزلا تحصن فيه مقاومون من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، لتندلع بعد ذلك اشتباكات استمرت نحو 10 ساعات.

استمرار الاحتجاجات الطلابية

تواصلت الاحتجاجات الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة السبت في العديد من الجامعات الأميركية، وبينما تمسكت إدارات الجامعات بضرورة فض الاعتصامات، اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين في المظاهرات.

وفي الشمال الشرقي للولايات المتحدة، أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية بأن جامعة فيرمونت في مدينة برلينغتون ألغت خطابا للمندوبة الأميركية بالأمم المتحدة استجابة لمطالب الطلبة المحتجين.

وفي ولاية ماساشوستس شمالي شرقي البلاد، منعت قوات الأمن في جامعة كامبردج مناصرين لإسرائيل من دخول ساحة الاعتصام الطلابي المناهض للحرب في غزة في "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا".

وقد احتشد مناصرو إسرائيل أمام مدخل الساحة التي تمت إحاطتها بحواجز حديدية، في حين وقف الطلاب المحتجون داخل الساحة يرددون هتافات ترفض ما وصفوها بحرب الإبادة في قطاع غزة، وتطالب بوقف التعاون بين الجامعة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجنوب الغربي، توصلت جامعة كاليفورنيا ريفرسايد إلى اتفاق مع المحتجين لإنهاء مخيم اعتصامهم. وقالت شبكة "سي إن إن" إن الاتفاق يتضمن تعهد إدارة الجامعة بالشفافية والإفصاح عن الاستثمارات وبرامج التعاون الأكاديمي مع الخارج.

مفاوضات القاهرة تتواصل

وصل وفد من حركة حماس ومسؤولون قطريون وأميركيون -السبت- إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تضغط على إسرائيل لإرسال وفد إلى القاهرة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني مصري قوله إن هناك تقدمًا ملحوظا في المفاوضات، وإن الوفد الأمني المصري وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل.

وقالت حماس إن وفدا من الحركة توجه السبت إلى القاهرة لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر، وسط توقعات بأن حماس ستبعث برد مكتوب على مقترح إسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

قصف متبادل بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني -السبت- عن مهاجمته مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، في حين رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع في لبنان قبالة حدوده الشمالية.

وقال حزب الله إن مقاتليه قصفوا موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته التجسسية ردا على ‏الاعتداءات ‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

كما استهدف مقاتلو الحزب جنودا إسرائيليين أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا، وقصفوا بالأسلحة الصاروخية موقع الراهب وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة.

وردا على هجمات حزب الله، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار وكفركلا وطيرحرفا والناقورة وعلما الشعب ومروحين ومطمورة وحنين. كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على بلدة بنت جبيل ومبنى عسكري في محيط بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.