إسرائيل تستهدف مسعفين ونصر الله يعتبر "طوفان الأقصى" معركة وجودية

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان أن مسعفا قُتل وأصيب آخر، في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة، في حين أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن معركة "طوفان الأقصى" هي معركة وجودية لفلسطين ولبنان أيضا.

ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى تديره الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بنت جبيل، أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وفق إدارة المستشفى.

وسبق للأمم المتحدة أن نددت في 28 مارس/آذار الماضي بالهجمات المتكررة و"غير المقبولة" على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، بعد مقتل 10 مسعفين في يوم واحد.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدتي الناقورة وعيترون.

هجمات حزب الله

وقد أعلن حزب الله عن تنفيذه هجمات عدة ضد أهداف إسرائيلية؛ وقال إنه استهدف بمسيرات انقضاضية منصات القبة الحديدية في مربض "الزاعورة" بالجولان المحتل، ما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها.

كما قصف الحزب بصواريخ "بركان" ثكنة "برانيت" وموقع "البغدادي"، واستهدف موقع "معيان باروخ" ومستوطنة "راموت نفتالي" بالجليل الأعلى، واستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة "شوميرا".

وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صاروخين باتجاه موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

من جهته، ذكر إعلام عبري أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان نحو مناطق في شمال البلاد، اليوم الجمعة، ما تسبب في اندلاع حريق.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الجيش رصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقتي باروخ وكفار يوفال في الجليل الأعلى (شمال).

ونقلت الصحيفة عن مجلس إقليمي الجليل الأعلى، أن الصواريخ تسببت في حريق بأحد المواقع بالجليل الأعلى، دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات أو أضرار.

معركة وجود

في السياق ذاته، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن عملية "طوفان الأقصى" تهم الجميع، وأن المعركة كما تعني فلسطين تعني كذلك مستقبل لبنان وثرواته المائية والنفطية.

وفي كلمة متلفزة، اعتبر نصر الله أن "معركة طوفان الأقصى (التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل) هي معركة وجود ومصير، وانتصار إسرائيل فيها سوف يترك آثارا خطيرة جدا على كل شعوب المنطقة، وهزيمتها سيكون لها الكثير من الآثار العظيمة على المنطقة وشعوبها".

وأشار إلى أن "جبهة الجنوب (لبنان) تواصل عملها، وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة".

ولفت نصر الله إلى أن "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجانينه يستمرون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".

وأعلن نصر الله تنفيذ عملية على بعد أمتار قليلة من موقع إسرائيلي، قائلا "لو أراد مقاتلونا اقتحامه لدخلوا إليه".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل نحو 446 شخصا في لبنان، بينهم 87 مدنيا على الأقل و289 مقاتلا من حزب الله، وفق حصيلة أعدّتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية، ومن بينهم عدد من المسعفين التابعين للهيئة الصحية الإسلامية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريا و11 مدنيا.