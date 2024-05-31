فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض للأسلحة

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للصناعات الدفاعية والأمنية في باريس، بسبب عدم استجابة إسرائيل لوقف العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم منظمي معرض "يوروساتوري" إلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض بنسخته للعام الجاري، بقرار من السلطات الفرنسية.

وأضاف المتحدث أنه لن يكون هناك أي جناح لصناعة الدفاع الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري 2024" المقرر في17 يونيو/حزيران المقبل.

وذكر المنظمون أنه كان من المقرر مشاركة 74 شركة سلاح إسرائيلية في المعرض العسكري الفرنسي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "غاضب من الغارة الجوية الإسرائيلية التي تسببت في حريق أدى إلى مقتل 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح".

والأحد، قتلت إسرائيل 45 فلسطينيا وأصابت العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".

غضب إسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس عبّر في اتصال مع رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال عن رفضه قرار منع إسرائيل من المشاركة بمعرض للدفاع مقرر عقده الشهر المقبل في باريس.

ونقلت الهيئة عن غانتس قوله إن قرار منع إسرائيل من المشاركة في المعرض يعتبر "مكافأة للإرهاب".

بدوره، قال موقع والا الإسرائيلي إن قرار منع شركات أسلحة إسرائيلية من حضور معرض باريس ضربة للصناعات الدفاعية في إسرائيل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.​​​​​​​