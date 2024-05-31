فرنسا تعلن إحباط مخطط اعتداء ضد مباراة أولمبية وتوقف شيشانيا

أعلنت أجهزة الاستخبارات الفرنسية إحباط مخطط اعتداء مستوحى من هجمات متطرفين في سانت إتيان بشرق وسط فرنسا، كان يستهدف مباراة لكرة القدم ضمن دورة أولمبياد باريس 2024 المقبلة، واعتقلت مواطنا شيشانيا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة في بيان أنه "في 22 مايو/أيار 2024، قامت المديرية العامة للأمن الداخلي في سانت إتيان (مقاطعة لوار) بتوقيف مواطن شيشاني في الـ18 من العمر يشتبه بأنه كان يعتزم تنفيذ اعتداء".

وأشارت إلى أنه "أول اعتداء يتم إحباطه ضد دورة أولمبياد" باريس التي تنظم بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب، والثالث منذ مطلع العام.

وفي ما يتعلق بالشاب الشيشاني الموقوف، ذكرت الوزارة أن "العناصر الأولية تظهر أنه كان يعد بشكل نشط اعتداء على ملعب جوفروا غيشار (سانت إتيان) بمناسبة مباريات كرة القدم التي ستجري فيه" ضمن الألعاب الأولمبية.

وأشار البيان إلى أنه كان "يود مهاجمة مشاهدين وقوات حفظ النظام، والموت شهيدا".