غارات عنيفة على غزة وشهداء في رفح ودير البلح والنصيرات

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على مناطق في وسط قطاع غزه وشرق مدينة رفح جنوبي القطاع، وهو ما أدى لسقوط عدد من الشهداء.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق تجمع النازحين أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 فلسطينيا في رفح أمس الخميس، مؤكدا استهداف الاحتلال تجمعا لفلسطينيين غربي المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل بمخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات أيضا قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين.

وفي دير البلح أفاد مراسل الجزيرة بوصول 5 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف منزل لعائلة الصوص.

وأضاف المراسل أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت خلال الليلة الماضية منازل سكنية شرقي مدينة رفح، مشيرا إلى أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية استهدفا منطقة تل السلطان بالمدينة.

عمليات للمقاومة

في الأثناء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا 8 جنود إسرائيليين بعبوات مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في رفح.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف 6 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلة جندٍ في مخيم يبنا برفح جنوبا ومدينة غزة وفي بيت لاهيا شمالا.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال القطاع، كما أعلنت الكتائب استهداف قوات الاحتلال المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط تل زعرب في رفح بقذائف الهاون، كما استهدفوا بالاشتراك مع كتائب القسام آليتين عسكريتين إسرائيليتين في محيط مدرسة الشوكة شرقي رفح.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محيط منطقة العبد جبر بمخيم يبنا، وموقع القوس جنوبي مدينة رفح.