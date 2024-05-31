غارات أميركية بريطانية على صنعاء وأنباء عن قتيلين وإصابات في الحديدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن فجر اليوم الجمعة بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في غارات أميركية بريطانية على محافظة الحديدة غربي البلاد، مشيرة إلى ضربات أخرى استهدفت مناطق عدة بينها العاصمة صنعاء.

وأوضحت فضائية المسيرة التابعة للحوثيين على منصة "إكس" أن هناك قتيلين و10 جرحى في استهداف "العدوان الأميركي البريطاني لمبنى الإذاعة بمديرية الحوك" في مدينة الحديدة، إضافة إلى 6 غارات على صنعاء، في حين قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) إنها نفذت إلى جانب القوات البريطانية الليلة ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين.

⭕️عاجل⭕️

مراسلنا في الحديدة: ارتفاع الحصيلة لشهيدين وعشرة جرحى في استهداف العدوان الأمريكي البريطاني لمبنى الإذاعة بمديرية الحوك — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 30, 2024

وكانت مصادر تابعة للحوثيين تحدثت عن انفجارات عنيفة هزت مساء الخميس العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات "التحالف الأميركي البريطاني".

وبينت قناة المسيرة أن "3 غارات للعدوان الأميركي البريطاني استهدفت مديرية السبعين"، مشيرة إلى أن غارة أخرى استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي، في حين استهدفت غارتان جويتان منطقة جربان بمديرية سنحان.

وجاءت هذه الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفنا من بينها سفن أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط، إلى جانب إعلان الجماعة أكثر من مرة إسقاطها مسيرات أميركية في مناطق يمنية، آخرها الأربعاء الماضي بإعلانهم إسقاط مسيرة من طراز "إم كيو-9" في محافظة مأرب شرقي اليمن.

ويترافق ذلك مع تأكيدات الحوثيين استمرار هجماتهم البحرية ضمن ما يعتبرونه نصرة لقطاع غزة، عبر استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر البيت الأبيض بيانا مشتركا مع 10 دول، أنه كرد على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق تسيطر عليها الجماعة باليمن.