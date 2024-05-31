الاحتلال ينسحب من شمال غزة ويعلن مقتل جنديين

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم الجمعة من كافة مناطق شمالي قطاع غزة بعد عملية عسكرية استهدفت بالخصوص مخيم جباليا، في حين قتل جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون في عمليات للمقاومة.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة بعد عملية استمرت 20 يوما.

وأضاف أن قوات الدفاع المدني بدأت انتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال شمال غزة، ومنها مخيم جباليا.

وكان مراسل الجزيرة أفاد أمس الخميس بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مخيم جباليا الذي تعرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لقصف مكثف أوقع عددا كبيرا من الشهداء ودمارا واسعا.

وخلال توغلها في المخيم تعرضت قوات الاحتلال لكمائن عدة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من جنودها.

🔻مصادر عبرية: جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين خلال المعارك مع المقــاومة شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/Zio5ylyZWh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 31, 2024

خسائر الاحتلال

وفي التطورات العسكرية أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مقتل جنديين، أحدهما في شمال القطاع وينتمي للواء "بيسلماح" التابع لمدرسة إعداد الضباط، في حين قتل الجندي الثاني في معارك جنوب القطاع وينتمي للواء غفعاتي.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط بجروح خطيرة من لواء غفعاتي ليرتفع عدد الجرحى من العسكريين إلى 15 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى في معارك القطاع إلى 13 جنديا منذ بدء العملية العسكرية برفح قبل نحو أسبوعين، كما ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 644 قتيلا.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس قتل جنود وتدمير آليات للاحتلال في رفح جنوبي القطاع وفي جباليا ومحاور أخرى شمالا.

من جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها لتدمير نفق في جباليا انتُشلت منه 7 جثث لأسرى إسرائيليين محتجزين في غزة خلال عمليات الشهر الحالي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استعادة 18 جثة لإسرائيليين وواحدة لسائح مكسيكي، وتقدر تل أبيب عدد الأسرى المتبقين في غزة بنحو 125.

مشاهد لآثار قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية أدى لاستشهاد فرد وإصابة عدد من الفلسطينيين بمخيم النصيرات في قطاع غزة

#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/Oa7qpKJBTc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 31, 2024

غارات دامية

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الجمعة 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وقال المراسل إن 8 من الشهداء في مخيم البريج هم من عائلة الصوص، موضحا أن القصف تسبب في تدمير منزل العائلة بشكل كامل، كما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأضاف أن 3 من بين الشهداء في مخيم النصيرات من عائلة درويش، وقد تم استهداف السيارة التي كانوا فيها.

وفي جنوب قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف صباح اليوم قرب بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بحسب قناة الأقصى الفلسطينية.

وقالت القناة إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالتزامن وسط مدينة رفح التي تتعرض لغارات مستمرة.

وكان التوغل الإسرائيلي في رفح تسبب في تهجير نحو مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة.