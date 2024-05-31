حماس: ننظر بإيجابية لدعوة بايدن لوقف إطلاق نار دائم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة أنها تنظر بإيجابية إلى مقترح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بصورة دائمة وانسحاب الاحتلال من غزة من قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إن الموقف الأميركي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب هو نتاج صمود الشعب الفلسطيني، مشددة على موقفها في التعامل إيجابيا مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة.

وكان ابيدن أكد في وقت سابق الجمعة أنّ إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة نحو سلام دائم في غزة، وحضّ حماس على قبول الصفقة لأنّه "حان وقت انتهاء هذه الحرب".

وأوضح بايدن أنّ المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع تتضمن "وقفاً كاملاً وتامّاً لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من كلّ المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنّون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".

ولفت إلى أنّ الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة على وقف دائم لإطلاق النار، لكنّ الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية.

وأضاف الرئيس الأميركي "طالما وفت حماس بالتزاماتها، فإنّ وقف إطلاق النار الموقت سيصبح، وفق العبارة الواردة في الاقتراح الإسرائيلي، وقفاً دائماً للأعمال العدائية".