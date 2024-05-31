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حركة عسكرية بأفريقيا الوسطى تنفي تحرير روسيا جنودا تشاديين

Former Seleka soldiers sit at the back of a truck during an operation of transferring all former Seleka soldiers from their main base Camp de Roux to a smaller base in the PK12 neighbourhood, in the north of the capital Bangui January 27, 2014. At least eight people were killed in mob violence in Central African Republic's capital, Bangui, on Sunday as senior officers from the Seleka rebel movement fled the city, according to the country's Red Cross and a rights group. Almost 1 million people, or a quarter of the population, have been displaced by fighting that began when the mainly Muslim Selek
أفريقيا الوسطى شهدت اضطرابات وصراعات مسلحة في السنوات الأخيرة (رويترز)
31/5/2024-|آخر تحديث: 31/5/202407:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أكدت حركة عسكرية بأفريقيا الوسطى أنها أفرجت طواعية عن جنود تشاديين كانت تحتجزهم، نافية ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من تمكن قواتها من تحرير هؤلاء الجنود.

وقالت حركة "أسود الصحراء والجبال" إنها تقلل من مصداقية إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تمكنها من تحرير جنود تشاديين.

وأضافت أن من سمتهم الأصدقاء الروس ربما لم يحصلوا على المعلومات الدقيقة حول هذا الأمر.

وأوضحت أنها كانت تحتجز الجنود في هجوم شنته في أغسطس/آب الماضي، ولم يكونوا "في أيدي جماعات إسلامية متطرفة أو عصابات تهريب، ولم تحدث أي عملية عسكرية لتحريرهم كما زعم الإعلام الروسي".

وقال البيان إن الروس اقتصر دورهم على تسلم الجنود الذين قررت الحركة الإفراج عنهم لأسباب إنسانية، وتسليمهم إلى السلطات التشادية.

وجاء هذا البيان ردا على إعلان وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن قواتها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع الجيش التشادي، أسفرت عن تحرير 21 عسكريا تشاديا كانوا رهائن لدى جماعات وصفتها بالمتطرفة في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ أكثر من 9 أشهر.

المصدر : الجزيرة