جامعة بلجيكية تقطع جميع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل

أعلنت جامعة غنت في بلجيكا -اليوم الجمعة- قطع جميع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل، وذلك بعد اجتماع عقده مجلس أمنائها صباح اليوم.

وكانت الجامعة قد شهدت، منذ التاسع من مايو/أيار الجاري، اعتصاما مفتوحا للطلاب في أحد المباني للمطالبة بقطع العلاقات مع 9 مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.

وقال الطلاب -في بيان ردا على قرار الجامعة- إنهم سيواصلون الاعتصام حتى قطع العلاقات كذلك مع 6 شركات إسرائيلية ما زالت تتعامل معها الجامعة.

وسبق لرئيس الجامعة أن أعلن مطلع الشهر الجاري إيقاف التعاون مع 3 مراكز بحثية إسرائيلية تتعامل مع جيش الاحتلال لإنتاج أسلحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وجاء هذا القرار بعد نحو 10 أيام من بدء اعتصام طلابي في مبنى الجامعة الرئيسي للمطالبة بقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل.

وتعد جامعة غنت واحدة من الجامعات البلجيكية والأوروبية التي شهدت احتجاجات واعتصامات تنديدا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، وللمطالبة بقطع كل العلاقات الأكاديمية مع الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلية.

وقبل انتقال الحراك الطلابي المتضامن مع غزة للجامعات الأوروبية وجامعات أخرى عبر العالم، انطلقت شرارته الأولى من سلسلة اعتصامات واحتجاجات بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، ثم باقي الجامعات الأميركية يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، حيث دعا الطلبة إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف تعاون إدارة جامعاتهم مع الكليات ومراكز البحث الإسرائيلية، وسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال.