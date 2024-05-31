القوى الوطنية والإسلامية تندد بالجرائم الإسرائيلية شمالي غزة

نددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية -اليوم الجمعة- في تقرير لها بالجرائم والفظائع الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وقالت إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من "أفعال نازية" تضاف إلى سجله الإجرامي، وتخرق كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية، حيث دمّر ونسف منازل السكان بالكامل وقتل المئات من المدنيين الآمنين.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي وداعميه -خاصة الإدارة الأميركية- سيدفعون ثمن جرائمهم وتواطئهم مع جرائم الحرب التي ستبقى شاهدا عليهم حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقه منهم.

وطالبت محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات الأممية بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وإصدار قرارات فورية ملزمة لوقف المحرقة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج والنفير إلى كل الميادين والساحات والعواصم والمدن وفي كل الدول والقارات تنديدا واستنكارا لمجازر الاحتلال الإسرائيلي النازي والإدارة الأميركية وداعميهم.

كما دعت الاتحادات المهنية والشعبية والنقابات والأحزاب والهيئات والمؤسسات المدنية لتصعيد الاعتصامات نصرة لغزة وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية.

وحثت أهل الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل لتصعيد مقاومة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه.

ومنذ 20 يوما يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة على جميع مناطق شمال قطاع غزة خلّفت دمارا واسعا، لا سيما في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، ولحق الدمار بمستشفيي العودة وكمال عدوان.

وتواصل إسرائيل الحرب التي خلّفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع إبادة جماعي وتحسين الوضع الإنساني،​ وتتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.