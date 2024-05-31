الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يحصل على 41.4% بعد فرز 81.5% من الأصوات

حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا على 41.4% من الأصوات بحسب لجنة الانتخابات بعد فرز 81.5% من الأصوات بمراكز الاقتراع حتى الآن اليوم الجمعة.

ودعي أكثر من 27 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم الأربعاء لاختيار نوابهم الـ400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس.

ويبدو أن الأمور في البلاد تسير صوب تشكيل ائتلاف حكومي للمرة الأولى في تاريخ البلاد في حال ظلت نتائج الحزب دون حاجز 50%، وهو المرجح الآن. بحسب ما تظهره النتائج الأولية.

وتعني هذه النتائج الأولية خسارة واسعة النطاق بواقع نحو 15 نقطة مئوية للحزب الحاكم الذي حصل على 57.5% من الأصوات في الانتخابات السابقة عام 2019.

وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب التحالف الديمقراطي على 23.43%، بينما حصل حزب أومكونتو وي سيزوي الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما قبل 6 أشهر فقط، على 10.58%، وحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية على 9.78%.

وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك الرئيس التالي.

وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 سنوات منذ الانتخابات التاريخية في عام 1994 التي شكلت نهاية الفصل العنصري وأدت إلى انتخاب نيلسون مانديلا رئيسا.

وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام بموجب القانون لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.

ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.