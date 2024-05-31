الاحتلال ينسحب من الشمال ويتوغل وسط رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 5 من جنوده أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توغلت قواته في وسط رفح بالتوازي مع إعلان انتهاء عمليته العسكرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة التي استمرت 20 يوما وقتل خلالها 10 جنود.

وقد انتشلت طواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني جثامين عشرات الشهداء من أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وتل الزعتر، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة من كافة المناطق شمالي قطاع غزة، مخلّفة وراءها دمارا هائلا في منازل وممتلكات المواطنين، والبنى التحتية، والمرافق العامة.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الاحتلال دمر أكثر من ألف منزل خلال عمليته العسكرية الكبيرة التي شنها على مخيم جباليا، كما دمر مربعات سكنية وآبارا للمياه ومدارس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 انسحبت من جباليا بعد إنهاء عملياتها العسكرية لإجراء تقييمات بشأن المرحلة المقبلة، وتحدث عن تدمير أنفاق بطول 10 كيلومترات وانتشال جثث أسرى من داخلها، كما تحدث عن تدمير مواقع لإنتاج الأسلحة وقتل مئات المسلحين الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ستبقى في وضع قتالي لتنظيم صفوفها ومتابعة القتال في غزة لاحقا، مضيفا أن قواته واجهت مقاومة شرسة وقاتلت فوق الأرض وتحتها في جباليا.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 10 عسكريين قتلوا خلال العملية التي قامت بها الفرقة 98 في جباليا على مدى 20 يوما.

وخلال توغلها في المخيم تعرضت قوات الاحتلال لكمائن عدة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من جنودها.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه، فإن العدد المعلن للجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3662 ارتفاعا من 3657 يوم أمس.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 35 جنديا بحالة خطيرة و192 بحالة متوسطة و30 بحالة طفيفة يتلقون حاليا العلاج، بينما قتل -وفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي- 644 جنديا وضابطا، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 293 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

توغل في مناطق الاكتظاظ برفح

وبالتوازي مع انسحابه من الشمال، واصل الجيش الإسرائيلي توغله في رفح، وأعلن الجمعة، أن قواته تنفذ عمليات عسكرية في مركز رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم فورا.

وقال في بيان له، إن قوات الفرقة 162 تواصل القتال بشكل دقيق وبناء على المعلومات الاستخبارية في منطقة رفح.

وادّعى أن قوات لواء الكوماندوز العاملة وسط رفح مع لواء غفعاتي عثرت على منصات صاروخية وفتحات أنفاق وأسلحة لحماس، كما زعم أن قواته دمرت مستودع أسلحة استخدمته حماس، وعثرت في منطقة القتال على عتاد عسكري وقذائف صاروخية بعيدة المدى ووسائل قتالية عديدة من بينها قطع السلاح وقاذفات "آر بي جي"، وعبوات ناسفة وسترات واقية وذخيرة، حسب قوله.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية استنادا لصور أقمار صناعية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ التوغل في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت قبل 3 أسابيع في رفح غيرت بشكل جذري جغرافية المدينة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال جرف مساحات شاسعة من الأراضي والحقول وهدم مباني شرقي قطاع غزة، كما دمر عشرات المباني في مسعى لتفكيك حماس وإنشاء خط سيطرة على طول الحدود المصرية.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن إجراءات إسرائيل تعكس جهودها المبذولة في أجزاء أخرى من القطاع لإنشاء مناطق عسكرية عازلة.

وبدأت إسرائيل عمليتها البرية في المدينة في 6 مايو/أيار الجاري، مما أدى إلى نزوح جماعي لنحو مليون فلسطيني خارج المدينة، وإلى اضطراب العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في المنطقة. ومع ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل لم تتجاوز "الخطوط الحمراء" المتمثلة في الغزو الشامل للمدينة الذي حثها عدم القيام به.

5 مجازر وتحذيرات إنسانية

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، سقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى، وصل منهم 60 شهيدا و280 مصابا لمستشفيات القطاع.

وأكدت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و284 شهيدا، و82 ألفا، و57 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء، وتفاقم المجاعة والعطش، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية مسؤولية منع إدخال المساعدات.

وأضاف، في بيان له، أن 98% من مخابز غزة توقفت عن العمل، بسبب انعدام غاز الطهي الذي يمنع الاحتلال إدخاله إلى القطاع.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 700 بئر للمياه توقفت عن العمل، بسبب الاستهداف ومنع إدخال الوقود؛ ما يُعزز فرص تعميق المجاعة والعطش بين المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء.

وقال البيان إنه مع مضي 24 يوما على احتلال معبر رفح البري من قبل جيش الاحتلال، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، فإن المعاناة والكارثة الإنسانية تتفاقمان.