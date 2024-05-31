اقتحامات مستمرة لمدن الضفة والبيرة تشيع اليوم شهيدا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، وسط مداهمات للمنازل واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وانتشرت في بعض أحيائها، كما اقتحمت مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وانتشرت بآلياتها العسكرية في أحياء عدة في المدينة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن آليات عسكرية انتشرت في أحياء بالمدينة وحاصرت مبنى سكنيا، كما اقتحمت آليات عسكرية قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على شبان ألقوا الحجارة على القوات المقتحمة.

كما اقتحمت بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا جنوب الخليل، وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز وشنت حملة بحث وتفتيش، قبل أن تنسحب باتجاه البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدة إذنا غربي الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بمنطقة الميدان وسط البلدة، بعد مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والقوات المقتحمة التي انسحبت دون تسجيل أي حالة اعتقال أو دهم لأي من المنازل.

شهيد في البيرة

وفي وقت سابق استشهد الشاب الفلسطيني وجيه الرمحي، وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة البيرة.

ونُقل جثمان الشهيد الرمحي من مستشفى الهلال الأحمر إلى مستشفى رام الله الحكومي، تمهيدا لتشييعه اليوم الجمعة.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسط إطلاق للنار ولقنابل الغاز، مما أدى لاندلاع مواجهات بين تلك القوات وشبان فلسطينيين.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل وسط مدينة البيرة، واعتقلت الطالب ليث الكيشي ممثل الكتلة الإسلامية في اللجنة التحضيرية في جامعة بيرزيت قبل أن تنسحب من المكان.