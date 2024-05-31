اشتباكات عنيفة في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط الجهة الشرقية من جسر الحلفايا شمالي الخرطوم بحري.

وأضاف مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد أن الاشتباكات دارت منذ السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، وشهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النيران بين الطرفين.

وأوضح المراسل أن قوات الجيش طاردت قوات الدعم السريع التي كانت متمركزة في الجانب الشرقي من جسر الحلفايا، وضربت مجموعات أخرى قادمة من منطقة الحاج يوسف وبعض المواقع الأخرى مثل الجريف شرق، وكانت تسعى لإسناد قوات الدعم السريع المتمركزة في جسر الحلفايا.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على الجهة الشرقية من جسر الحلفايا، بينما يُحكم الجيش سيطرته على الناحية الغربية من الجسر نفسه الذي يربط بين الخرطوم بحري وأم درمان، ويعد مدخلا حيويا باتجاه عدد من المنشآت العسكرية والمواقع الإستراتيجية، خصوصا منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وكانت مصادر عسكرية قالت للجزيرة -أمس الخميس- إن طائرات الجيش السوداني استهدفت مواقع الدعم السريع في أحياء جنوب الخرطوم، مثل الأزهري وسوبا.

وتأتي التطورات في الخرطوم عقب هدوء حذر تشهده مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) منذ أمس الخميس بعد توقف المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ العاشر من مايو/أيار الجاري، تشهد مدينة الفاشر اشتباكات بين الجيش -الذي تسانده قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام- وقوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، مما أدى حتى الآن لسقوط نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.